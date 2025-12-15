Vaše jelke oduševljavaju žiri, pa čak i Baku Mraz: 'Kao u božićnom ljubavnom filmu'

Ho-ho-ho… advent je već na pola puta. I u našoj redakciji osvanule su lampice, drvca, a vlada i blagdanski ugođaj. Baku Mraz jedva smo uspjeli uhvatiti usred zahuktalih priprema za božićni ručak, ona je potpuno u blagdanskom raspoloženju, jedva smo je natjerali da se uhvati posla. Jer nije lako pripremiti sve za blagdane po najnovijim trendovima, jasno nam je. Srećom sob tu ima dovoljno utjecaja. I evo novih ocjena našeg božićnog žirija.

Foto: Andrea Smer

DJED MRAZ:

Ovo božićno drvce koje u sebi nosi savršenu ravnotežu! Kombinacija crvenih, zlatnih i bijelih kuglica daje mu klasičan izgled, a snježne pahulje unose dašak zimske idile. Osvjetljenje donosi dodatni šarm, stvarajući ugodnu i romantičnu atmosferu. Svi ukrasi su na svom mjestu, nije pretrpano, taman dovoljno je da se stvori osjećaj božićne magije. Ovo drvce je klasik koji nikada ne izlazi iz mode!

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Jako mi se sviđa ova elegantna kombinacija boja! Drvce je jednostavno, ali vidi se da je uloženo puno pažnje u detalje. Bijeli ukrasi, zajedno s crvenim kuglicama, čine ga veselim i prigodnim za proslavu. Svjetla dodaju tajnu magiju koja je čini toplom i ugodnom. Nema previše ukrasa, a opet je sve u ravnoteži. Mislim da bi ovo bila prava božićna jelka za obiteljski dom, jer stvarno nosi duhovnost Božića.

Ocjena: 8.5/10

SOB RUDOLF:

Dojam ne može biti bolji! Čista snježna čarolija s elegancijom i minimalizmom u savršenom balansu. Snježne pahulje su odličan dodatak, a crvene kuglice daju baš onu živost koja se traži za blagdanske trenutke. Lijepo je ukrašeno, ali nije previše prenatrpano. Uvijek je dobro vidjeti božićno drvce koje odiše s puno topline i tradicije, a ovo je upravo takvo!

Ocjena: 9.5/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Elegancija, boje i mirna svjetlost čine ovo božićno drvce pravim izborom za one koji vole klasiku i ugodnu atmosferu. Detalji poput pahulja i zlatnih kuglica daju mu dozu šarma, a jednostavan dizajn čini ga lako uklopivim u svaku prostoriju.

Prosječna ocjena: 9/10

Foto: Lina Jurisic

DJED MRAZ:

Ovaj bor je prava božićna čarolija! Snježne grane stvaraju savršenu zimsku atmosferu, dok crvene, zelene i zlatne kuglice unose božićnu radost. Dodaci poput malenih snjegovića, zvjezdica i crvenih srca dodali su osobni pečat i još više dočaravaju obiteljski ugođaj. Svjetla koja prate grane donose još jedan sloj magije. Svi ukrasi su pažljivo raspoređeni, drvce nije pretrpano. Vrlo je veselo, a istovremeno elegantno.

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Ovo je divno drvo, ukrašeno s puno ljubavi. Snježni efekt na granama daje drvetu posebnu zimsku atmosferu, dok su crvene i zelene kuglice klasični izbor boja. Osim što su ukrasi u ravnoteži, drvo također nosi jako topao obiteljski dojam. Zanimljiv je i odabir ukrasa poput srca i snjegovića, koji donose dozu duhovitosti i veselja. Puno je svjetla, što čini drvce blistavim i živahnim.

Ocjena: 8.5/10

SOB RUDOLF:

Wow! Ovo drvce ima toliko karaktera! Snježne grane su izvrsno odabrane jer stvaraju dojam zime, a kontrast crvenih i zelenih kuglica daje živost. Čini se vrlo obiteljski i veselo. Kombinacija klasičnih boja s detaljima poput snjegovića i srca čini ovo drvo vrlo unikatnim. Svjetla koja ga okružuju dodaju još više sjaja.

Ocjena: 9.5/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Ovo je klasično božićno drvo koje svojim pažljivo odabranim ukrasima donosi toplinu i obiteljsku atmosferu. Svjetla, boje i sitni detalji stvaraju osjećaj radosti i mira.

Prosječna ocjena: 9/10

Foto: Romina Vukoje Zugel

DJED MRAZ:

Ovaj bor ima šarmantnu jednostavnost koja izaziva toplinu i udobnost! S reflektorima i svijećama koje osvjetljavaju bor, atmosfera je vrlo mirna i ugodna. Korištenje plavetnila na pozadini slike, kao i snježnih ukrasa na drvetu i oko njega, stvara osjećaj zime. Dodaci poput malih svjećica i kućica u podnožju drveća donose još jedan sloj čarolije i obiteljske bliskosti.

Ocjena: 8.5/10

BAKA MRAZ:

Drvo je ukrašeno u vrlo suptilnim, ali prelijepim detaljima. Svijeće na grani čine ga vrlo posebnim, a snježne kuglice i zvijezde dodaju dozu elegancije. Sve to dolazi uz kamin koji daje osjećaj ugodnosti. Nije pretrpano, sve ima svoj prostor i daje dojam mira i tradicije. U ovoj atmosferi, osjećate se kao da ste u božićnom ljubavnom filmu.

Ocjena: 9/10

SOB RUDOLF:

Savršen spoj klasičnih božićnih ukrasa s modernim elementima. Svijeće na boru su divne jer stvaraju svjetlost koja se savršeno uklapa s dekoracijom prostora. Zimski motivi s polarnim medvjedićima i kućica unose dječji šarm i vesele detalje. Drvo je klasično i elegantno, ali s dovoljno boje i života da se osjeti božićna čarolija.

Ocjena: 8.5/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Božićno drvce je elegantno i osmišljeno s ljubavlju, sa svjećicama i snježnim motivima koji čine atmosferu toplom i posebnom.

Prosječna ocjena: 8.7/10

Foto: Renato Prskalo

DJED MRAZ:

Ovo drvce ima sjajan, bogat izgled! Igra crvene, zlatne i zelene boje stvara vrlo tradicionalnu i božićnu atmosferu. Ukrasne figure poput Djeda Mraza i Minnie Mouse dodaju šarm i veselje, dok mu velike mašne na drvetu daju sofisticirani izgled. Dovoljno je detalja i boja da izgleda svečano, ali ne previše natrpano, što mu daje osjećaj harmonije. Sve u svemu, vrlo živahno i veselo!

Ocjena: 9/10

BAKA MRAZ:

Savršenstvo u božićnoj dekoraciji! Kombinacija svjetlucavih kuglica, figura, mašni i drugih detalja čini drvo i cijeli prostor vrlo svečanim i razigranim. Drvo je ukrašeno na način koji ističe svečane elemente bez pretrpavanja prostora. I dekoracija uz TV je također na visokom nivou, dodajući dozu topline. Jako mi se sviđa kako su sve figure i ukrasi povezani s temom.

Ocjena: 9.5/10

SOB RUDOLF:

Jako bogato i šareno, ali ne izgleda prenatrpano, što je ključni uspjeh ove dekoracije. Mašne su elegantne i dodaju finu dozu glamura. Svijetle kuglice i figure poput Snješka i Djeda Mraza unose veselje. Drvo je stvarno dominantno u prostoru, no sve ostalo je usklađeno, pa nema osjećaja da je bilo čega previše. Zaista sve govori o radosti i božićnom duhu!

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Ukrašavanje ovog prostora s borom daje eleganciju, veselje i pravu blagdansku atmosferu. Elegancija crvene i zlatne boje i pažljivo postavljeni dekorativni elementi čine sve vrlo skladnim.

Prosječna ocjena: 9.2/10

Foto: Maja Plazibat

DJED MRAZ:

Ovo drvce odiše nevjerojatnom elegancijom! Njegova boja i stil s kombinacijom nježnih zlatnih, ružičastih i srebrnih ukrasa stvaraju sofisticiranu, ali veselu atmosferu. Osim toga, scena ispod drveta s jaslicama i snijegom dodaje poseban šarm. Čini se kao da je svaki element pažljivo odabran, što čini cijeli prostor harmoničnim.

Ocjena: 9.5/10

BAKA MRAZ:

Prekrasno drvo s elegantnim i nježnim bojama! Zlatna, ružičasta i srebrna daju mu sofisticirani izgled, dok su jaslice ispod drveta s detaljima poput kuća i snijega izvrstan način za dodavanje božićne čarolije. Drvo je u ravnoteži, ne pretrpano, ali vrlo bogato detaljima. Mislim da je sjajan izbor za obiteljsku atmosferu.

Ocjena: 9.5/10

SOB RUDOLF:

Drvo je stvarno očaravajuće s ovim pastelno-zlatnim i ružičastim tonovima. Jaslice ispod drveta dodaju neku vrstu blagdanske idile koja je vrlo dojmljiva. I sama dekoracija stola s božićnim kuglicama i svijećama dodaje toplinu prostoru. Sve je vrlo elegantno, ali i razigrano, bez da djeluje pretrpano.

Ocjena: 9/10

ZAKLJUČAK ŽIRIJA:

Ovo božićno drvce odlikuje sklad boja, elegancija i pažljiv odabir detalja. Stvara sofisticiranu blagdansku atmosferu koja je ujedno i topla. Jaslice ispod drveta i ukrasi na stolu stvaraju dodatnu dozu šarma.

Prosječna ocjena: 9.3/10

