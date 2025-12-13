Blagdanska čarolija se nastavlja: Donosimo vam još 40 vaših prekrasnih jelki

Kako blagdani polako kucaju na vrata, tako nam iz dana u dan stiže sve više vaših božićnih jelki — svaka drugačija, posebna, a opet čarobna. Redakcija se pretvara u pravi mali festival božićnih ideja, a svaka nova fotografija unese još malo topline i one dobre, poznate blagdanske užurbanosti.

Božićni žiri ih sve marljivo sortira, uspoređuje i iznova otkriva detalje koje je lako propustiti na prvi pogled. Ne znamo što im je napornije: broj prijava koji raste iz sata u sat ili činjenica da je svaka jelka toliko posebna da ju je nemoguće zaboraviti.

Nama, priznajte, ipak pripada onaj ležerniji dio posla — uživati u svemu što ste stvorili. I zato možemo sa sigurnošću reći da bez obzira tko će biti među finalistima: za nas su sve vaše jelke jednako lijepe, tople i kreativne. U svakoj se vidi energija vaših domova i volja da blagdane učinite posebnima.

Zato vam predstavljamo još 40 jelki koje su nas posebno oduševile, potpuno neovisno o ocjenama žirija.

Ne želimo da vam promakne ijedna od njih, a vi nam nastavite slati fotografije — možda će baš sljedeća biti među favoritima za nagrade.

Fotografije božićnog drvca šaljite nam na email magazin@rtl.hr ili na Facebook Net.hr-a, a naš će žiri odabrati tri najkreativnija koja će osvojiti vrijedne poklone!

