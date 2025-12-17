Spiderman oduševio mališane na onkologiji: 'Od ovih klinaca se može stvarno naučiti'

'ONI SU NAJVEĆA SNAGA' /

Spiderman u KBC-u Zagreb! Djeca na onkologiji dobila su darove od svog omiljenog super junaka - inače vatrogasca iz Velike Gorice. Za sve je zaslužna Jasenka Bastaić - supruga Nikole Bastaića koji je lani preminuo. Tijekom godina vlastite borbe s rakom, zajedno su nosili darove u hrvatske bolnice. Jasenka sad nastavlja zajedničku misiju - uvijek s istim ciljem - vraćati osmijeh na lica djece koja se bore s malignim bolestima.

Velikog Spidermana na Rebru je dočekao i mali Borna, također u kostimu superheroja. Nakon Zagreba, udruga Nikola Bastaić razveselit će djecu u Kninu i Rijeci.