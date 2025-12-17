FREEMAIL
'ONI SU NAJVEĆA SNAGA' /

Spiderman oduševio mališane na onkologiji: 'Od ovih klinaca se može stvarno naučiti'

Spiderman u KBC-u Zagreb! Djeca na onkologiji dobila su darove od svog omiljenog super junaka - inače vatrogasca iz Velike Gorice. Za sve je zaslužna Jasenka Bastaić - supruga Nikole Bastaića koji je lani preminuo. Tijekom godina vlastite borbe s rakom, zajedno su nosili darove u hrvatske bolnice. Jasenka sad nastavlja zajedničku misiju - uvijek s istim ciljem - vraćati osmijeh na lica djece koja se bore s malignim bolestima. 

Velikog Spidermana na Rebru je dočekao i mali Borna, također u kostimu superheroja. Nakon Zagreba, udruga Nikola Bastaić razveselit će djecu u Kninu i Rijeci. 

17.12.2025.
17:04
danas.hr
SpidermanOnkologijaKbc Zagreb
