Marijan se sa zloćudnom bolesti susreo prije šest godina: 'Izgleda da je u familiji...'

Prije šest godina Marijan Šelendić suočio se s dijagnozom raka prostate. Bolest je već ranije pogodila i članove njegove obitelji, što je bio dodatni razlog za oprez. "Do dijagnoze su doveli neki posjeti doktorima, redovne kontrole, pa su se neke vrijednosti pokazale upitne. Nakon puno nagovora i dogovora napravljena je biopsija koja je pokazala da postoji rak prostate. Izgleda da je u familiji", ispričao je Šelendić.

Kako bi se rak prostate otkrio na vrijeme, proveden je pilot projekt ranog otkrivanja bolesti. U njega je bilo uključeno 9500 muškaraca starijih od 50 godina, koje su pozivali liječnici obiteljske medicine.

"Oko 9 posto muškaraca imalo je povišenu PSA vrijednost. Polovica njih napravila je kontrolni PSA, a kod 75 posto potvrđena je i druga povišena vrijednost. Nakon toga su upućeni u bolničku zdravstvenu skrb", rekao je Tomislav Kuliš, specijalist urolog u KBC-u Zagreb.

Nacionalni program ranog otkrivanja

PSA je prostata-specifični antigen, a povišene vrijednosti mogu upućivati na rak prostate. Na temelju rezultata pilot projekta, već iduće godine trebao bi krenuti nacionalni program ranog otkrivanja raka prostate.

"Takve programe imaju pojedini gradovi i regije u Europi. Ako uspijemo uspostaviti nacionalni program, to bi bio prvi takav u cijeloj Europi", rekao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.

Liječnici obiteljske medicine ističu važnost preventivnih pregleda. Neki su zahvaljujući PSA testu doslovno spasili živote svojih pacijenata. "Prije 22 godine kod jednog gospodina napravila sam PSA koji je bio izrazito visok. Bez ijednog drugog pregleda završio je kod urologa i odmah je započelo liječenje“, rekla je liječnica obiteljske medicine Vjekoslava Amerl-Šakić.

Od bolesti umre 800 muškaraca

U Hrvatskoj se svake godine otkrije oko 2800 novih slučajeva raka prostate, a od te bolesti umre oko 800 muškaraca. To znači da svaki dan umru dvojica muškaraca.

Foto: RTL Danas

U liječenju se koriste i suvremene metode – u operacijskim dvoranama pomažu i roboti. U KBC-u Zagreb prošle je godine operirano oko 500 pacijenata.

"Značajno smo napredovali u dijagnostici i danas možemo vrlo precizno otkriti karcinom kada postoji sumnja", rekao je Željko Kaštelan, predstojnik Klinike za urologiju KBC-a Zagreb.

"Testirao sam se zbog oca – treće godine otkriven je rak", dodao je.

Bolest pobjedio prije 14 godina

Udruga bolesnika s rakom prostate, koja okuplja oko stotinu članova, obilježava deset godina rada. Njezin predsjednik Velimir Korak bolest je pobijedio prije 14 godina.

"Otac je imao problema s prostatom pa sam se i ja testirao dvije godine zaredom. Treće godine ustanovljeno je da imam rak prostate", ispričao je.

Rak prostate treći je uzrok smrti od raka kod muškaraca u Hrvatskoj, odmah nakon raka pluća i raka debelog crijeva. Stručnjaci se nadaju da će uvođenje nacionalnog programa prevencije značajno smanjiti ove crne statistike.