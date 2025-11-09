Zašto muškarci puštaju brkove u studenom? Nije moda, iza svega stoji ozbiljna poruka

MOVEMBER /

Gost u današnjoj emisiji MagNet bio je kuhar Ivan Vrbanec koji je izjavio da je bitno podići svijest o važnosti samopregleda, upoznavanju s bolešću i brige o zdravlju.

"Kroz cijelu godinu bi trebali misliti na svoje zdravlje, ali u našem mjesecu studenom, potrebno je svakako dodatno obratiti pažnju", rekao je.

Pokret Movember započeo je 2003. godine

Naime, studeni je već godinama poznat kao Movember, mjesec posvećen podizanju svijesti o muškom zdravlju, posebno o prevenciji raka prostate, testisa i mentalnog zdravlja. Pokret Movember započeo je 2003. godine u Australiji, kada je skupina prijatelja odlučila pustiti brkove kako bi skrenula pažnju na bolesti o kojima se među muškarcima rijetko govori.

Ideja se brzo proširila svijetom, a danas se u studenom posvuda organiziraju kampanje, humanitarne akcije i javne tribine s istim ciljem... Potaknuti muškarce da razgovaraju o zdravlju, redovito obavljaju preglede i ne zanemaruju simptome.

