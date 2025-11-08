Severina zagrmjela iz krcate Arene: 'Kukavice prijete našoj djeci, ali obranit ćemo se!'

OSVRNULA SE NA AKTUALNOSTI /

Na svom drugom zaredom rasprodanom koncertu u zagrebačkoj Areni, Severina je publici priredila više od glazbenog spektakla. Između pjesama, pjevačica je stala pred tisuće obožavatelja i održala snažan, emotivan govor, potaknuta današnjim prosvjedom u Splitu, te je poslala poruku o zajedništvu, hrabrosti i zaštiti najranjivijih.

'Svi smo mi dica istog Boga'

Seve je otpjevala Dalmatinku pa rekla: 'Nema predaje. Ovako su danas Dalmacija i Split odgovorili na ono crnilo koje se nadvilo nad mojim rodnim gradom. Ali mi smo bila boja! I nećemo im to dozvoliti!".

U govoru koji je odjeknuo dvoranom, Severina je uputila poziv na jedinstvo, te je podsjetila na temeljnu ljudsku povezanost koja nadilazi sve podjele. Naglasila je kako su, bez obzira na razlike, svi ljudi u suštini ista obitelj.

"Svi smo mi dica tog istog Boga i mi smo svi isti, braća i sestre, i svi smo jedna familija", poručila je s pozornice i istaknula važnost duhovnosti te zajedništva u vremenima kada se društvo suočava s izazovima. Njezine riječi bile su jasan apel protiv mržnje i netolerancije.

'Mi smo bila boja'

S posebnom strašću osvrnula se na prijetnje usmjerene prema djeci, te je osudila one koji šire strah skrivajući se iza ideologija.

"I kad kukavice pod maskama prijete našoj dici u ime nacije, roda ili boje kože, znamo da prijete ovoj našoj dici", rekla je Severina, a njezine riječi izazvale su glasan pljesak podrške.

"Ali ne znaju da ćemo se mi obraniti i sačuvati od vatre, i u Zagrebu i u Splitu i svugdje", odlučno je dodala.

Govor je zaokružila najavom pjesme "I tako ti je, sine moj", te je otkrila da su upravo ti osjećaji bili inspiracija za njezin tekst.