FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
RAT ZA NAFTU /

Obrat u Bijeloj kući koji Hrvatskoj ne ide na ruku: Imamo odgovore JANAF-a i MOL-a

Srdačan susret dvojice bliskih političara - američkog predsjednika i mađarskog premijera u Bijeloj kući. Viktor Orban ondje je došao u prvi posjet drugog Trumpova mandata po dozvolu za korištenje ruske nafte i plina. 

I prije pregovora američki predsjednik dao je naslutiti da će Orbanu dati ono po što je došao.  

Trump je - prema američkim napisima - odobrio jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija nametnutih prošlog mjeseca za ruske tvrtke Lukoil i Rosneft. Orban se pak obvezao kupiti američki ukapljeni plin u vrijednosti od 600 milijuna dolara. 

Što će biti s JANAF-om?

Većina plina i nafte u Mađarsku stiže putem ruskog naftovoda Družba, koji prolazi Ukrajinom. Pitali smo JANAF kako gledaju na novi razvoj situacije, odgovorili su kako su u tijeku pregovori s MOL-om za novi ugovor o transportu nafte. 

Bivši ministar gospodarstva Davor Štern objašnjava kako su napetosti između Hrvatske i Mađarske prošlog mjeseca oko JANAF-a - vodile prema ovome.

Iz MOL-a su ranije poručili kako JANAF nije isporučio 58 tisuća tona sirove nafte. Evo što su nam danas odgovorili. 'Nakon što nije prošao testove kapaciteta, JANAF je također podbacio u usluzi; nije mogao isporučiti ugovorenu sirovu naftu na vrijeme'.

Iz JANAF-a su ove tvrdnje odbacili i poručili kako se transport nafte odvija prema sklopljenom ugovoru. Oni, kao i hrvatska Vlada tvrde kako mogu zadovoljiti mađarske potrebe za naftom. 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
8.11.2025.
21:05
Ana Trcol
JanafViktor OrbanDonald TrumpMolDavor Štern
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx