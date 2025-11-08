Obrat u Bijeloj kući koji Hrvatskoj ne ide na ruku: Imamo odgovore JANAF-a i MOL-a

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

RAT ZA NAFTU /

Srdačan susret dvojice bliskih političara - američkog predsjednika i mađarskog premijera u Bijeloj kući. Viktor Orban ondje je došao u prvi posjet drugog Trumpova mandata po dozvolu za korištenje ruske nafte i plina.

I prije pregovora američki predsjednik dao je naslutiti da će Orbanu dati ono po što je došao.

Trump je - prema američkim napisima - odobrio jednogodišnje izuzeće od američkih sankcija nametnutih prošlog mjeseca za ruske tvrtke Lukoil i Rosneft. Orban se pak obvezao kupiti američki ukapljeni plin u vrijednosti od 600 milijuna dolara.

Što će biti s JANAF-om?

Većina plina i nafte u Mađarsku stiže putem ruskog naftovoda Družba, koji prolazi Ukrajinom. Pitali smo JANAF kako gledaju na novi razvoj situacije, odgovorili su kako su u tijeku pregovori s MOL-om za novi ugovor o transportu nafte.

Bivši ministar gospodarstva Davor Štern objašnjava kako su napetosti između Hrvatske i Mađarske prošlog mjeseca oko JANAF-a - vodile prema ovome.

Iz MOL-a su ranije poručili kako JANAF nije isporučio 58 tisuća tona sirove nafte. Evo što su nam danas odgovorili. 'Nakon što nije prošao testove kapaciteta, JANAF je također podbacio u usluzi; nije mogao isporučiti ugovorenu sirovu naftu na vrijeme'.

Iz JANAF-a su ove tvrdnje odbacili i poručili kako se transport nafte odvija prema sklopljenom ugovoru. Oni, kao i hrvatska Vlada tvrde kako mogu zadovoljiti mađarske potrebe za naftom.