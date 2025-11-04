Interna prepiska otkriva dramu iza najvećeg Plenkovićevog projekta: Želi novu INA-u?

Interna prepiska otkriva dramu u Janafu otkako je premijer Andrej Plenković prelomio i ubrzao formiranje skupog, rizičnog i možda najodvažnijeg projekta u svojim trima mandatima na vlasti, doznaje Nacional. Iz interne prepiske, u koju su dobili uvid, između Janafa i Agencije za ugljikovodike, otkrivena je drama što se razvija uoči početka realizacije Vladinog projekta osnivanja tržišnog pandana INA-i u stopostotnom vlasništvu hrvatske države.

Riječ je o najznačajnijem strateškom projektu koji je tijekom svoja tri premijerska mandata pokrenuo Plenković. Bit će to veliki iskorak od inferiornog odnosa Vlade prema mađarskom Molu u INA-i, ali i velikom poslovnom riziku za Janaf, koji bi taj projekt trebao financirati.

Predsjednik Janafa kasni

Janaf je već pogođen nedavnim američkim sankcijama Naftnoj industriji Srbije, s kojom ostvaruje znatne prihode. Zbog tih okolnosti Stjepan Adanić, aktualni predsjednik uprave Janafa koji ubrzo stječe uvjete za mirovinu i komu je mandat na toj poziciji nedavno produžen za šest mjeseci, kasni s pripremom tog velikog projekta.

Izvor blizak Janafu otkrio je Nacionalu kako je Adanićevo ponašanje koncem prošlog tjedna iziritiralo Marijana Krpana, direktora Agencije za ugljikovodike. Krpan ga je pozvao da požuri svoj dio pripreme projekta kako država ne bi pretrpjela veliku komercijalnu i političku štetu.

Nova INA, prema navodima Nacionala, odnosno njezin ozbiljan tržišni konkurent, trebala bi u budućnosti postati tvrtka Geoenergija razvoj koju je koncem lipnja osnovala Agencija za ugljikovodike s temeljnim kapitalom od 2600 eura.

