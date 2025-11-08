Tko je bio Dejan Medaković? Nagrađivani povjesničar umjetnosti, ali i koautor zloglasnog memoranduma...

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

ŠTO KAŽE POVJESNIČAR? /

A maskirani muškarci Dane srpske kulture sinoć su pokušali omesti i u središtu Zagreba.

No, spriječila ih je interventna policija. Zagrebački gradonačelnik oštro osuđuje, kaže, prijetnje nasiljem i slavljenje NDH.

Događanje je inače otvoreno izložbom Dejana Medakovića, za mnoge kontroverznog zbog uloge u stvaranju memoranduma SANU koji je bio podloga ideje Velike Srbije.

Rođen u Zagrebu, bio je nagrađivani srpski povjesničar umjetnosti, profesor, književnik, no i sa spornim dijelom karijere.

Uoči 90-ih je bio koautor zloglasnog memoranduma Srpske akademije znanosti i umjetnosti koji je bio ideološka podloga za srpsku agresiju. Kasnije je tvrdio da je odbio Miloševićevu ponudu za političkim angažmanom.

Iz srpskog kulturnog centra Medakovića nisu htjeli komentirati. Pa smo pitali povjesničara Tvrtka Jakovinu.

Što on kaže pogledajte u prilogu.