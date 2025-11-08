Podržavaju li Hrvati drastičnu zabranu?

DETALJI U RTL-U DANAS /

I Hrvatska je krenula u obračun s mobitelima u školama. Izmjenama Pravilnika od Nove godine ide se prema potpunoj zabrani na nastavi i odmorima, a najavljena je i mogućnost zabrane na ostalim javnim prostorima i kod kuće. U 19 sati u RTL-u Danas sve detalje doznajemo od ministra obrazovanja, a proveli smo i ekskluzivno istraživanje u kojem doznajte - podržava li Hrvatska drastičnu zabranu.