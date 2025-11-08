O njoj svi pričaju! Za RTL Danas javila se Laura Gnjatović, medicinska sestra, ali i favoritkinja za Miss Universe

U kolima hitne pomoći, na odbojkaškom terenu, u polju ... i na izboru za Miss Universe u Tajlandu. Sa 191 centimetrom visine pod niskim tajlandskim stropovima postala je i zvijezda TikToka.

Laura Gnjatović javila se za RTL i pozdravila sve koji ju podupiru: "Obožavam vas svih! Svaki dan me podižete za 150 skalina gore", rekla je svojim dalmatinskim naglaskom.

Poseban pozdrav Lauri je na RTL stigao iz Dubrovnika - od ekipe hitne pomoći s kojom je živote spašavala dvije godine. Na razglas kola hitne pomoći su pustili popularni uzvik missica sa svjetskih izbora: "Laura Gnjatović Croatia"!

Vraća se na Hitnu

Laura ekipi poručuje da je čekaju jer nakon izbora se vraća na hitnu: "Moj posao mi znači jako puno. To je puno više od pružanja ruke onima kojima je to potrebno. Nagledala sam se stvarno svačega i smatram da se u životu ne treba bojati apsolutno ničega, život treba živjeti punim plućima".

Popularnost je odjednom nije promijenila, uvjeravaju nas oni koji je poznaju najbolje. Laurina prijateljica Mia Pinčić nam govori: "Kroz sve što je prošla uvijek je ostala ista osoba. Sjaji! Uvijek sjaji, uvijek je nasmijana, nema loše strane kod nje. Popravi dan svima u sekundi".

Jednostavna 23-godišnja Zadranka najviše uživa u prirodi, sa životinjama - i uz drage ljude. Laurina prijateljica Anita Peričić nam otkriva: "Bila mi je i kuma na vjenčanju sad prije dva mjeseca. Zaista mi je drago da je uz sve obveze koje titula miss universe nosi, stigla sve organizirati".

Velike su šanse za top 10

Svojom pojavom, razbija stereotipe o missicama. Laurina prijateljica Mia smatra da je to zato što je Laura prirodna i jednostavna: "Ne glumi i to je ono najbitnije", zaključuje.

Dok druga prijateljica Anita dodaje: "Obasja svaku prostoriju u koju uđe, svi prepoznaju njezinu karizmu, njezinu energiju". A pokazala je perfektno znanje engleskog jezika u videu gdje je poručila: "Želim pokazati svijetu da svaki čin dobrote i ljubavi, pa i onaj najmanji, ima moć iscijeliti".

Iz Direkcije Miss Universe Hrvatska poručuju - velike su šanse da Laura uđe u top 10 svjetskog finala. Glasnogovornica Miss Universe i bivša missica Ivana Delač ističe: "Laura je pravi primjer kako utjecati na zajednicu i kako pomoći potrebitima. Odradila je i jednu prekrasnu modnu reviju gdje je prikupila sredstva za potrebite".

'Pravi dišpet Hrvatice'

Na tajlandskoj pozornici Laura će Hrvatsku predstaviti u Zigmanovoj kreaciji - inspiriranoj jadranskim periskama. Modni dizajner Juraj Zigman pojašnjava: "Na tu njenu visinu koja je metar i 70 i još ta moja kreacija. Cura ima 2 i pol metra, ako ju netko neće zamijetiti ja ne znam evo. Trebamo biti stvarno lišeni tih potreba da predstavljamo zidine, znamenitosti, nošnje, trebamo ići u show, a ova haljina je upravo to".

Iz ove se suradnje rodilo i prijateljstvo. Zigman dodaje: "Doslovno mi je došla i rekla molim te obuci me za izbor ja sam missica. Baš pravi onaj dišpet Hrvatice prave".

Dok bude hodala niz svjetske piste, nema boljeg vjetra u leđa od poruke njenih ljudi. Mia Pinčić joj poručuje: "Da je svi čuvamo i gledamo i navijamo za nju". Dok Anita Peričić zaključuje: "Bez obzira kako natjecanje prođe, mi smo zaista ponosni na nju". A u poruci za RTL Laura je pustila i suzu govoreći poruke zahvalnosti svojim bližnjima. Laura je jedna od stotinjak djevojaka koje se bore za prestižnu titulu - a veliko finale je 21. studenog.