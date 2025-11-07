Ljepotica uzela mikrofon i šokirala publiku: Nitko nije mogao vjerovati kada je pustila glas

Pozornica polufinala izbora za Miss svijeta Čilea prošle je nedjelje postala poprištem prizora koji je malo tko mogao očekivati. Usred glamura, elegantnih haljina i savršenih osmijeha, 27-godišnja Ignacia Fernández, predstavnica otmjene četvrti Las Condes, uzela je mikrofon i pokazala svoj talent. No, umjesto balade ili nježne pjesme, dvoranom su odjeknuli prodorni vokali karakteristični za death metal.

Ignacia, model s karijerom dugom više od desetljeća, ujedno je i osnivačica te glavna vokalistica čileanskog progresivnog death metal benda Decessus. Svojim je nastupom odlučila svijetu pokazati tko je ona zapravo, bez kompromisa i uljepšavanja.

Neočekivani talent koji je odjeknuo svijetom

Odjevena u elegantnu crnu večernju haljinu, s lentom svoje regije preko ramena, Ignacia je na pozornicu izašla u pratnji gitarista svog benda, Carlosa Palme. Prvi taktovi i njezin moćan, hrapav vokal izazvali su potpunu nevjericu među publikom i žirijem. Kamere su zabilježile zbunjena lica koja su se u samo nekoliko sekundi pretvorila u izraze oduševljenja.

Početni šok brzo je zamijenio entuzijazam, a nastup je kulminirao gromoglasnim pljeskom i ovacijama cijele dvorane. Jedan od članova žirija kasnije je priznao kako u svojoj karijeri nikada nije svjedočio nečemu sličnom na natjecanju ljepote. Ignacijina hrabrost i autentičnost višestruko su se isplatile. Ne samo da je postala viralna senzacija o kojoj su izvijestili mediji od SAD-a i Australije do Španjolske, već joj je njezin nastup osigurao i plasman među 20 najboljih natjecateljica. Time je ušla u veliko finale, koje će se održati ove nedjelje, 9. studenog, gdje će se boriti za krunu i priliku da predstavlja Čile na izboru za Miss Universe.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Više od hobija

Iako je mnogima spoj svijeta ljepote, glamura, mode i ekstremne glazbe nespojiv, za Ignaciju je to svakodnevica. Manekenstvom se bavi od 2013. godine, no njezina prava strast je glazba. Svoj bend Decessus, koji uz nju čine gitarist Carlos Palma, bubnjar Martín Fénix i basist Jaime Pepe, osnovala je 2020. godine. U relativno kratkom vremenu izgradili su zavidnu reputaciju na čileanskoj metal sceni.

Rušenje stereotipa i profesionalni pristup

Nastup Ignacije Fernández pokrenuo je globalnu raspravu o stereotipima koji i dalje prevladavaju u natjecanjima ljepote. Društvene mreže preplavili su komentari podrške. "Konačno netko ruši predrasude o tome što je ženstveno", napisala je jedna korisnica, dok je druga dodala: "Dokaz da možeš biti prekrasna i ženstvena, a istovremeno voljeti metal." Mnogi su priznali kako ih je upravo njezin nastup prvi put zainteresirao za praćenje izbora ljepote.

Ono što dodatno potvrđuje njezinu posvećenost jest profesionalni pristup vokalnoj tehnici koja je iznimno zahtjevna. "Više od dvije godine sam vrlo fokusirano učila. Imam otorinolaringologa i logopeda s kojima stalno provjeravam je li sve u redu s mojim glasnicama. Zagrijavam se tijekom dana, a prije nastupa odvojim od 15 do 30 minuta za lagane vježbe", otkrila je za novine Las Últimas Noticias.

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali smo vas kako smiriti tenzije u društvu - Evo odgovora