Kakvo priznanje: Našu Lauru svrstali među top 3 najljepše djevojke na ovogodišnjem natjecanju
Hrvatska predstavnica ponovno impresionira
Ovogodišnja Miss Universe Hrvatske, Laura Gnjatović (23) nedavno je stigla na Tajland, gdje se održava izbor za najljepšu ženu svijeta. Prema dosadašnjim predviđanjima, Laura ima velike šanse zauzeti visoko mjesto, a sada se našla na trećem mjestu liste najupečatljivijih natjecateljica koju je objavio portal Missosology. Po njihovom mišljenju, ljepše od Hrvatice su samo Filipinka i Kolumbijka.
Podjsetimo, Laura je po struci medicinska sestra i radi na hitnoj pomoći u Dubrovniku. Uz rad na hitnoj, sudjeluje u humanitarnim projektima. Nedavno je u Dubrovniku organizirala humanitarnu modnu reviju.
Tijekom boravka u Tajlandu se druži s natjecateljicama iz Japana, Laosa, Nigerije, Švicarske i Malezije, objavljeno je na društvenim mrežama Miss Universe Croatia, a veliko finale zakazano je za 21. studenog.
