FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VELIKI USPJEH /

Kakvo priznanje: Našu Lauru svrstali među top 3 najljepše djevojke na ovogodišnjem natjecanju

Kakvo priznanje: Našu Lauru svrstali među top 3 najljepše djevojke na ovogodišnjem natjecanju
×
Foto: Matija Habljak/pixsell

Hrvatska predstavnica ponovno impresionira

7.11.2025.
13:09
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Ovogodišnja Miss Universe Hrvatske, Laura Gnjatović  (23) nedavno je stigla na Tajland, gdje se održava izbor za najljepšu ženu svijeta. Prema dosadašnjim predviđanjima, Laura ima velike šanse zauzeti visoko mjesto, a sada se našla na trećem mjestu liste najupečatljivijih natjecateljica koju je objavio portal Missosology. Po njihovom mišljenju, ljepše od Hrvatice su samo Filipinka i Kolumbijka.

Podjsetimo, Laura je po struci medicinska sestra i radi na hitnoj pomoći u Dubrovniku. Uz rad na hitnoj, sudjeluje u humanitarnim projektima. Nedavno je u Dubrovniku organizirala humanitarnu modnu reviju. 

Tijekom boravka u Tajlandu se druži s natjecateljicama iz Japana, Laosa, Nigerije, Švicarske i Malezije, objavljeno je na društvenim mrežama Miss Universe Croatia, a veliko finale zakazano je za 21. studenog.

POGLEDAJTE VIDEO: Rodila se 10 godina prije nego je izbor za Miss Universe postojao, a sada ga želi osvojiti

ManekenkaMiss UniverseTajlandHrvatska
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
VELIKI USPJEH /
Kakvo priznanje: Našu Lauru svrstali među top 3 najljepše djevojke na ovogodišnjem natjecanju