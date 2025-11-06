FREEMAIL
Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović nasmijala pratitelje novim videom

Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović nasmijala pratitelje novim videom
Foto: Instagram

Snimka je brzo proputovala društvenim mrežama

6.11.2025.
22:10
Hot.hr
Instagram
Hrvatska misica Laura Gnjatović (22) koja predstavlja Hrvatsku na izboru za Miss Universe, ponovno je privukla pozornost javnosti, ali ovaj put zbog sasvim neočekivane situacije koja je postala viralna na društvenim mrežama.

Viralni video s putovanja

Laura trenutačno boravi na Tajlandu, gdje se održavaju pripreme i službeni događaji uoči svjetskog izbora ljepote. Tijekom jednog objedovanja, kamera je uhvatila trenutak u kojem se misica morala sasvim sagnuti i hodati pogrbljeno jer je strop bio iznimno nizak.

Dok se pokušavala snaći u prostoru, uz osmijeh je izgovorila:

'Molim vas za pomoć!'

Video se ubrzo proširio TikTokom i drugim platformama, prikupivši brojne reakcije – od šala pa sve do valova podrške.

Prvi službeni nastup

Podsjećamo, nedugo nakon toga, Laura je imala svoj prvi službeni nastup u sklopu natjecanja. Na svečanoj večeri predstavila se publici i žiriju, a pistom je prošetala u elegantnoj kombinaciji uz viseće naušnice i biserne detalje. Pratitelji su njezin nastup opisali kao odmjeren, graciozan i vrlo upečatljiv.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Laurel (@lauragnjatovic)

Podrška iz Hrvatske i svijeta

Mnogi u komentarima ističu kako Laura odiše toplinom i prirodnom karizmom, zbog čega joj predviđaju visoko mjesto na nadolazećem finalu. Snimka s preniskim stropom samo je dodatno pokazala njezin opušteni karakter, što se publici očigledno svidjelo.

Miss Universe
