Miss Universe Hrvatske Laura Gnjatović nasmijala pratitelje novim videom

Hrvatska misica Laura Gnjatović (22) koja predstavlja Hrvatsku na izboru za Miss Universe, ponovno je privukla pozornost javnosti, ali ovaj put zbog sasvim neočekivane situacije koja je postala viralna na društvenim mrežama.

Viralni video s putovanja

Laura trenutačno boravi na Tajlandu, gdje se održavaju pripreme i službeni događaji uoči svjetskog izbora ljepote. Tijekom jednog objedovanja, kamera je uhvatila trenutak u kojem se misica morala sasvim sagnuti i hodati pogrbljeno jer je strop bio iznimno nizak.

Dok se pokušavala snaći u prostoru, uz osmijeh je izgovorila:

'Molim vas za pomoć!'

Video se ubrzo proširio TikTokom i drugim platformama, prikupivši brojne reakcije – od šala pa sve do valova podrške.

Prvi službeni nastup

Podsjećamo, nedugo nakon toga, Laura je imala svoj prvi službeni nastup u sklopu natjecanja. Na svečanoj večeri predstavila se publici i žiriju, a pistom je prošetala u elegantnoj kombinaciji uz viseće naušnice i biserne detalje. Pratitelji su njezin nastup opisali kao odmjeren, graciozan i vrlo upečatljiv.

Podrška iz Hrvatske i svijeta

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Mnogi u komentarima ističu kako Laura odiše toplinom i prirodnom karizmom, zbog čega joj predviđaju visoko mjesto na nadolazećem finalu. Snimka s preniskim stropom samo je dodatno pokazala njezin opušteni karakter, što se publici očigledno svidjelo.

POGLEDAJTE VIDEO:Majke u Hrvatskoj pucaju pod teretom dana koji traje prekratko: 'Odmorim kad tijelo kaže dosta