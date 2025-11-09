Zbog njega je cijela Hrvatska slavila! Suigrači Šipe za RTL Danas: 'Čeka titulu Hajduka'

Za nešto više od 2 mjeseca počinje Europsko rukometno prvenstvo - uoči lova na jedino zlato koje nemamo - s rukometašima smo Izvan terena.

Svake subote predstavljamo reprezentativce koji su nam domaćini u gradovima u kojima žive i klubovima za koje igraju! Počinjemo viceprvakom svijeta. Rođen u Splitu, živi u Švicarskoj - Marin Šipić.

Marin nam je na početku otkrio kakav je grad Luzern.

"Stvarno uvijek ima puno turista, uvijek ima žiže, puno je restorana, kafića, s obzirom na to da sam još ja iz Splita gdje je liti posebna žiža - ja volim žižu tako da mi ovo odgovara", govori na početku.

Ima li život ovdje neku manu?

"Volija bi da ima više sunčanih dana. Nema, ne znam kako bi to opisa - odlazak u kafić, kad ti dođeš na trg, kad je sve puno, svi su glasni, svi pričaju - te spontanosti mi fali. I ode sjedneš u kafić, restoran, ali svi su s laptopima, nešto čita - nije to kao kod nas. I to mi fali. Ali imam osjećaj da to nigdi ne možeš imat - nego samo kod nas u Hrvatskoj."

Marin Šipić rukometne snove živi ovdje - u Luzernu, gradu u središnjoj Švicarskoj koji broji više od 70 tisuća stanovnika. 29-godišnjeg reprezentativnog kružnog napadača put je vodio od Splita, preko Varaždina, Našica, Zagreba - do Švicarske. U klubu Kriens Luzern igra 4 godine.

Što je dobro kod sporta, kod rukometa u Švicarskoj?

"Iskreno, kad sam dolazio tek bio sam uvjeren da ću bit tu godinu dana, da igram, da dobijem minute, nisam puno znao o ligi, da je dobro, da ću tako napredovat. I stvarno sam se prevario oko svega."

Uživam u rukometu i na kraju krajeva ne vidim neku razliku da kad nakon 4 godine Švicarske dođem u reprezentaciju nešto lošiji, dapače igram bolje nego kad sam igra u Zagrebu i Nexeu.

Kakav je Šipa privatno?

"Bukvalno smo svaki dan zajedno, već 4 godine, ne prođe dan da ne odemo na kavu ili pivo. I nije mi dosadio niti će mi dosadit. To je čovjek koji uvijek unosi pozitivnu energiju", kaže Miloš Orbović, suigrač Marina Šipića i srpski rukometni reprezentativac

"On je baš društveni tip, voli posjećivati prijatelje, puno se druži s obitelji, uvijek pije kavu s ostalim suigračima", dodaje Jerome Muller, Šipićev suigrač.

"Po čitav dan je u onom FPL-u, fudbal, voli formulu. Klasičan Dalmatinac, voli Hajduk sve prati, čeka titulu", dodaje Orbović.

Ja sam tehničar za računarstvo, to sam završio. Gejming mi je onda kompjuter s igricama, logična stvar. Ali ako bude jednog dana trebalo popravljat, imam papir. Dobro, žena studira, medicinu - ostaje mi zapravo babysitting.

Htio je postati nogometaš, ali zbog upale pluća - okrenuo se rukometu. U reprezentaciji je od 2018.. godine - ali posljednje Svjetsko prvenstvo je ono koje je promijenilo apsolutno sve.

Gol za polufinale

"Ja se svaki put naježim i taj trenutak kad sam zabija kad sam pao na pod. I taj nalet buke koji se desio taj trenutak neću nikad zaboravit. Nemoguće. To slavlje poslije, bacanje jedan po drugome di me Mandić skoro ugušio na podu - njih 20 je skakalo to isto neću nikad zaboravit.

Na krilima svjetskog srebra, koje donosi i velika očekivanja - Hrvatska rukometna reprezentacija dočekuje Europsko prvenstvo. Sve počinje 15. siječnja - prva utakmica s Gruzijom igra se dva dana poslije.

Na kraju krajeva još zlato nemam, volio bih do kraja svoje karijere ostvariti to zlato, svjetsko, europsko, olimpijsko - svejedno.

Idealan scenarij kojeg žele svi. Da nakon srebra - Hrvatska osvoji ono što nikad nije i europsko zlato.

Hrvatsku reprezentaciju gledajte na Europskom prvenstvu u rukometu u Danskoj, Švedskoj i Norveškoj samo na RTL-u od 15. siječnja do 1. veljače 2026. Lov na europsko rukometno zlato pratite i našoj platformi Voyo!