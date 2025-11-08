Fuchs nam je otkrio što je sa mobitelima u školama: 'Definitivno će zabraniti upotrebu...'

Mobitelima je odzvonilo u školama. Velika većina naših ispitanika, njih gotovo 90 posto, je za zabranu mobitela u školama. Za njih je neupitno - nema tipkanja i surfanja, za vrijeme nastave i tijekom odmora. O ovoj temi, ali i novim pravilima za ispričnice kao i porastu vršnjačkog nasilja razgovarali smo s ministrom obrazovanja Radovanom Fuchsom

Spomenuli ste drastičnu zabranu mobitela djeci. Idete li doista u to i kako bi to na kraju izgledalo?

Ja sam to spomenuo u jednoj emisiji da više zemalja razmišlja u tom smjeru. Radi se o jednom zakonskom rješenju koji bi bio na tragu zabrana alkohola, pušenja tinejdžerima ili osobama do 18 godina. Ne, naravno, u tom drastičnom smjeru.

Jeste li vi za to? Ide li Hrvatska u tom smjeru?

Zakonska rješenja su relativno jednostavna za propisati, ali za to trebamo jedan širi društveni konsenzus i malo više rasprava.

Imate unuke, među njima i tinejdžere. Koliko oni vremena provode na mobitelima i kako i vi njima ograničavati vrijeme?

Previše, nažalost, ja im ne mogu ograničiti. Pokušavam utjecati na njihove roditelje i cijelo vrijeme govorim. Imam, naravno, situaciju koja je vrlo vrlo različita. Jedni su ograničeni i pod kontrolom više, drugi su manje.

Ima li Vlada već potpuno spreman prijedlog zakona o kojem ste govorili?

Kad radimo nešto promišljamo unaprijed dosta i provjeravamo neke varijante koje postaje. Tekst tih par članaka postoji, međutim, takav zakon bi trebalo donijeti u kontekstu Ministarstva zdravstva na neki način u sinergiji s nama jer je to nešto što utječe na zdravlje, u ovom slučaju na mentalno zdravlje.

Često je zapravo najveći problem, koliko mobiteli toliko i društvene mreže. Jeste li razmišljali o tome da se ograniči dob pristupa društvenim mrežama kao primjerice, u Australiji, gdje je to tek sa 16 godina?

Pa to vam je ograničeno više manje već sada. TikTok je na 13 godina i ove neke mreže koje oni koriste su otprilike u tom segmentu. Međutim, tko to kontrolira i na koji način se kontrolira? I sad mi da zabranimo još jedanput nešto što je već zabranjeno. To je dosta teško. Odluka je neprovediva ako roditelji ne sudjeluju u toj cijeloj stvari i ne shvate da je to ustvari jako loše.

Možemo li računati u vašem mandatu da će takav prijedlog zakona biti predložen ili ne?

To vam ja u ovom trenutku ne mogu odgovoriti. Rekao sam da trebamo malo više razgovora, ali ono što možete očekivati vrlo skoro to je pravilnik u školama koji će definitivno zabraniti upotrebu mobitela u osnovnim školama i pod satom i izvan sata.

A što je sa srednjim školama?

Zasigurno će biti zabranjeno za vrijeme satova, osim u slučaju da profesori trebaju takav elektronski uređaj za izvođenje nastave, ali pod odmorima u srednjim školama nije tako jednostavno.

Krenuli ste u obračun s ispričnicama, i dalje stojite pri tome da je dva puta po polugodištu za roditelje po tri dana, ispričnica dovoljna?

Po polugodištu je bila ideja hoće li ona biti dva puta ili će biti tri puta ili će biti ograničena u nekakvim danima. Ali ono što smo mi uočili ogroman broj i porast satnice opravdanih sati.

Mislite li da roditelji iskorištavaju?

Roditelji iskorištavaju vjerojatno u sinergiji, jer pandemiju koju smo primijetili to je upravo ogroman broj ispričana sati za vrijeme najavljenih dana kada se pišu testovi.

Bliži se novo polugodište kada ćemo znati vašu konačnu odluku?

Vrlo skoro.

Liječnici se bune da im će im to biti dodatni posao, mislite li vi da će oni biti ta brana?

O tome se još uvijek ne znaju rješenje koliko će trebati sprečavati ili neće trebati sprečavati. Liječnici ionako ako je netko ozbiljno bolestan, moraju reagirati. I konačno, kad je netko od vas bolestan, mora ići kod liječnika opće prakse po doznake za bolovanje. I to je jedan od varijanti. Međutim, mi smo već sada dogovorili određene sastanke s Ministarstvom zdravstva, pa ćemo mi to napraviti tako da ne bude nitko oštećen, da svi budu zadovoljni.

Više od dva puta po polugodištu?

Vrlo vjerojatno bit će varijanta kombinacija. Upravo sam vam rekao da moram održati sastanak s Ministarstvom zdravstva. Ne tražim nešto specijalno, ali bilo bi bez veze da vam govorim napamet.

Svjedočimo porastu vršnjačkog nasilja u školama. Kako se planirate konkretno suočiti s tim problemom koji je sve veći i veći?

Problem vršnjačkog nasilja treba odvojiti, jedno je škola, drugo je izvan škole. S jedne strane imali ste nedavno okrugli stol i studiju našeg fakulteta koja pokazuje da vršnjačko nasilje u školama je u laganom padu. Međutim je u porastu vršnjačko nasilje izvan škole, dakle kada oni napuste školu. Može djelovati je unutar škola. Naravno da svi i ravnatelji i nastavnici djeluju u tom smjeru. Nitko ne potiče vršnjačko nasilje.

Prevencijom bi se možda ipak moglo i izvan škole riješiti.

Na koji način? Ako mi date formulu, ja ću jako rado prihvatiti. Dakle, u školama možete izricati određene pedagoške mjere.

Prijetnje počinju na školskim hodnicima pa onda eskalira.

To je definitivno nešto što se što je regulirano pravilnikom i kažnjivo je kao teška povreda discipline. Međutim, onog časa kad se desi izvan škole, tu trebamo sinergiju ostalih ministarstava i upravo zbog tog sveobuhvatnog problema vršnjačkog nasilja. Imali smo već jedan međuresorni sastanak. Ministri su bili iz zdravstva i socijalne službe i policije.

Jeste li optimistični oko toga?

Da. Vi imate po pojedinim ministarstvima jako puno strategija, pravilnika i akcijskih planova koji svaki za sebe radi i bilo bi nužno da se napravi kompletna analiza i da se ti svi propisi na neki način sinkroniziraju kako bi socijalna služba istog trenutka reagirala, a ne sa zadrškom, da policija jedina koja je ovlaštena da provodi ispitivanje može obaviti svoj dio posla. Treba nam nešto gdje ćemo sve to skupa staviti zajednički na stol, proanalizirati i donijeti novi dokument.