Roditelji pišu ispričnice kao na traci, ali stiže novi pravilnik: 'Nisu došli jer pada kiša'

REKORDNI IZOSTANCI /

Zbog booma roditeljskih ispričnica i tako opravdanih sati u škole stižu promjene. U Ministarstvu smatraju da se često pišu ne samo zbog bolesti učenika, već i zbog izbjegavanja ispita. U planu je zato novi pravilnik već za ovu školsku godinu. Nekoliko je prijedloga na stolu.

Naime, ukupan broj izostanaka u Hrvatskoj je lani bio oko 40 milijuna i 200 tisuća. Od toga je opravdano oko 39.500 milijuna izostanaka. Godinu prije izostanaka je bilo i više. Većina profesora i ravnatelja kaže da prepoznaju kad neki roditelj - ne govori istinu.

"Počevši od roditelja koji su prezaštitnićki pa doslovno ne šalju dijete kad pada kiša. Recimo, i takvih slučajeva imamo. Ili do onih roditelja koji su spojili vremenik, dakle vremenik pisanih radova, pa imamo, prepoznajemo uzorke izbjegavanja pisanih radova", kaže nam Aleksandra Smolić, ravnateljica Osnovne škole Srdoči u Rijeci

