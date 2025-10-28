U LOVU /

Policija prvi put u zrak diže dronove, Boris Mišević otkriva detalje

U pokušaju da smanji one najgore posljedice prometnih nesreća policija prvi put u zrak diže i dronove.  

Velika akcija kontrole prometa sutra je najavljena za cijelu Hrvatsku s maksimalnim brojem ljudi na terenu i to od 10 ujutro do 16 sati poslijepodne. Dronovi će pomoći policajcima lakše uočiti prometne prekršaje poput prolaska kroz crveno, nepropisne uporabe mobitela ili nekorištenje sigurnosnog pojasa. Letjelicama će upravljati posebno osposobljeni policajci.

Boris Mišević razgovarao je s Dragom Bukovčakom, pomoćnikom načelnika I. postaje prometne policije Zagreb. Više u videu...

28.10.2025.
21:35
RTL Danas
DronPolicijaPrometne NesrećeAkcija
