Znaju li učenici s novcima? Pronašli smo školu u kojoj učenici znaju sve o inflaciji i kriptovalutama

U FINSKOJ VODE BIZNISE /

Da se odrasli u Hrvatskoj muče s financijama, to je svima jasno. A nas je zanimalo znaju li učenici što su štednja, bruto, neto, što je žiro a što tekući račun. Jer u Finskoj djeca već u osnovnoj školi uče kako voditi biznis, primjerice trgovinu. Zahvaljujući njihovom nagrađivanom programu u simuliranim biznis selima, djeca glume da rade prave poslove, vode financije i pripremaju se za prave ekonomske odluke. Mi smo Finsku ipak uspjeli pronaći u Hrvatskoj. Već 3 godine u zagrebačkom MIOC-u učenici uče o investiranju i kriptovalutama. Cijelu priču pogledajte u prilogu