Nove ideje za propalu političku školu: Uskoro će biti starački dom

DIREKT U KUMROVCU /

Više od 30 godina propada slavni kompleks iz bivše Jugoslavije: korov raste, na održavanje troše milijuni, a trenutačno izgleda primjereno jedino za horor film. Prije 6 godina mediji su ushićeno izvještavali da će sve spasiti jedna kineska investitorica, ali od toga, kao ni od svih natječaja dosad: nije bilo ništa. Sada se čini da za staru političku školu koju su pohađali Stipe Mesić i Ivica Račan ipak postoji plan. Trebala bi postati starački dom. A spomen dom: hotel. Cijelu priču pogledajte u prilogu