Policija ih po prvi put diže u zrak: Sutra će i oni biti u lovu na nesavjesne vozače, evo detalja

U pokušaju da smanji one najgore posljedice prometnih nesreća policija prvi put u zrak diže i dronove.

Velika akcija kontrole prometa sutra je najavljena za cijelu Hrvatsku s maksimalnim brojem ljudi na terenu i to od 10 ujutro do 16 sati poslijepodne. Dronovi će pomoći policajcima lakše uočiti prometne prekršaje poput prolaska kroz crveno, nepropisne uporabe mobitela ili nekorištenje sigurnosnog pojasa. Letjelicama će upravljati posebno osposobljeni policajci.

Boris Mišević razgovarao je s Dragom Bukovčakom, pomoćnikom načelnika I. postaje prometne policije Zagreb. Boris je objasnio da nije riječ o posebnim policijskim dronovima nego običnim koje koristi policija. Već zuje i zagrijavaju se za sutra kada će ih biti stotine i stotine u zraku. Policija ne otkriva koliko će ih točno biti.

Nije to testiranje

"Ne možemo reći da je to testiranje jer te dronove već koristimo za očevide prometnih nesreća. Ovo je svojevrsna nadogradnja koju ćemo koristiti za nadzor prometa na cestama", kaže Bukovčak.

Faktor iznenađenja bit će za vozače koji neće biti svjesni da ih snima dron. Na pitanje koliko dron mora biti blizu da bi imali dobar kadar i dobru sliku, Bukovčak objašnjava:

"Dižemo ih nekih desetak metara od vozača. Dron je opremljen senzorom za automatsko izbjegavanje prepreka. S jednim punjenjem baterije, može biti u zraku 30-ak minuta i domet mu je 20-ak kilometara", kaže.

Policajci će na ekranu uočiti prekršaj, a onda će ga policija zaustaviti na primjerenoj udaljenosti i sankcionirati.

Sutra kreće nadzor od 10 sati na razini cijele države, a sve detalje pogledajte u videu...