'NIJE ON BIO JEDINI' /

Predstavljanje knjige 'Jean-Micheal, rođen kao Francuz, umro kao Hrvat'

"Moje uspomena na Hrvatsku - Jean-Micheal, rođen kao Francuz, umro kao Hrvat", knjiga autora Ghislaina Duboisa, o francusko dobrovoljcu koji je poginuo u Domovinskom ratu, predstavljena je u splitskom HNK u organizaciji Ogranka Matice hrvatske u Splitu i tamošnjeg Muzeja Domovinskog rata 6. listopada ove godine. Na predstavljanju knjige bila je i njegova majka Lyliane Fournier i nećak Matheo Nicolier.

U videu pogledajte što je rekla...

29.10.2025.
9:16
Tajana Gvardiol
Jean-michel NicolierOvčaraDomovinski RatPosmrtni Ostaci
