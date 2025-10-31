Liječnici otkrili što misle o ispričnicama i pregledima ročnika: 'Nama to nitko nije demantirao'

"Fuchs off". Poruka je liječnika obiteljske medicine ministru obrazovanja Radovanu Fuchsu zbog promjene Pravilnika po kojem bi većinu izostanaka morali pravdati oni, a ne roditelji. Uz to, do njih je došla i informacija da će pregledavati ročnike za obvezni vojni rok.

Liječnici obiteljske medicine godinama apeliraju da su opterećeni administrativnim i drugim poslovima, a sada im stižu i nove obveze. O svemu smo razgovarali s liječnicom obiteljske medicine Davorkom Došen Mrak.

Koji su vam novi zadaci stavljeni na teret?

U dva tjedna delegirana su dva nova zadatka. Jedan je bio delegiran iz Ministarstva obrane o obavljanju pregleda ročnika u svrhu služenja vojnog roka. Godinama smo preopterećeni, što administrativno i pregledima zbog povećanja broja pacijenata i oboljelih. Mišljenja samo da ćemo to teško obavljati kao dodatan posao, taj posao bi trebao obavljati specijalisti medicine rada.

Iz MORH-a kažu da je bilo riječ o lapsusu i da će taj posao obavljati medicina rada. Je li službeno došlo i do vas?

Nemamo nikakvog takvog priopćenje ni demantija.

S druge strane tu su ispričnice učenicima, što biste po novom vi trebali raditi?

Trebali bi dodatno pregledavati djecu koja su oboljela od respiratornih i crijevnih viroza za koje smatramo da treba liječiti kod kuće, u kućnim uvjetima uz simptomatsku terapiju i roditelji trebaju nadgledati djecu, a u slučaju pogoršanja da nam se svakako jave. To bi dodatno nas opteretilo kako u pregledima tako i u administriranju za koje godinama apeliramo da nas se rastereti.

Kako izgleda jedan vaš dan, koliko je to administrativnog posla?

Svakim danom sve više. Imamo 30 do 50 pregleda dnevno, tu su i mailovi, telefoni. Nažalost sve manje toga stižemo obaviti u radnom danu. Ostajemo prekovremeno, pokušamo se nositi s velikim obimom poslova koji nas sve više opterećuje.