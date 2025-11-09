Rast satnice ne znači i veću zaradu! U šoku su: 'Par mjeseci mogu raditi i to je to'

Noa studira mehatroniku. A kad nije na predavanju radi u računalnoj igraoni. "Primarno mi je bilo jer sam htjela neko novo iskustvo, htjela sam se družit s ljudima. Možda i važnije je baš bilo to za džeparac, tako da mogu olakšat svojim roditeljima svojoj majci. Da si mogu priuštiti i neke stvari koje možda nisu potreba i osnova ali želiš se počastit tu i tamo", kaže.

Rastu minimalne studentske satnice se veseli, ali nije sve, kaže nam, tako bajno. "Naravno da su to dobre vijesti, ali mali je šok izazvao to što se diže satnica, ali ne i limit. Pa koliko mi to vrijedi onda. Par mjeseci mogu raditi i pomoći majci i to je to", pojašnjava Noa.

Satnica je u zadnjih osam godina skočila za gotovo četiri eura. U usporedbi s prošlom godinom, studenti tjedno mogu zaraditi 20 eura više ako rade puno radno vrijeme. No studentski limiti zarade to ne prate. Ako je student uzdržavan član obitelji, najviše može zaraditi 3600 eura na godinu, a ako nije 10.800 bez poreza.

Rad na tuđi ugovor

"Studenti nakon što dođu do vrha limita neće prestati radit ali nekako vođenjem zdravog razuma, zalazit će u sive zone što nije dobro i država bi prva trebala ta koja povećanjem poreznog limita regulira takvu vrstu rada. To nije dobro ni po sigurnost na radu a ni za samu državu", kaže Goran Kragić, predsjednik Studentskog zbora Sveučilišta u Zagrebu.

"Pa traže da rade na tuđi ugovor pa to znatno otežava studentski rad studentima. Mi se borimo da se poveća neoporezivi dio kako bi mogli više raditi, roditelji bi bili manje opterećeni, studentski centri bi imali veće prihode a i državni proračun bi bio veći za 6 posto", kaže Mario Župan, ravnatelj Studentskog centra u Zagrebu.

A studentski život zbog troškova u Hrvatskoj postao je luksuz. "Limit bi se trebao podići s obzirom na to da su dosta visoke cijene života studentima koji dolaze iz manjih sredina u Zagreb i veće gradove. Od stanova, domova, hrane, robe, bilo kakvih potrepština, opreme za fakultet", kaže student Blaž Boras.

Posla ne nedostaje

A hoće li limit rasti, pitali smo Poreznu upravu. "Budući da nisu planirane izmjene propisa o porezu na dohodak odnosno povećanje osobnog odbitka u 2026. godini navedeni iznos za 2026. godinu neće se promijeniti odnosno povećati", kažu iz Porezne.

A posla ne nedostaje. Na zagrebačkom SC-u trenutačno je aktivno više od 3000 oglasa. "S obzirom na to da se temeljimo na druženju i povezivanju ljudi i upoznavanju, studenti su idealni djelatnici za nas. Oni su oni koji povezuju ljude", kaže Dino Kovačević, direktor ljudskih resursa i poslodavac u franšizi računalnih igraona.

Oni jesu prvo studenti, a onda radnici, ali istina je da im studentski posao, osim novca znači i ulaganje u budućnost. "Možda ne u smislu da mi je posao vezan za struku ali definitivno da neću imati taj strah od komunikacije, intervjua, znam da ću biti slobodna i na temelju toga se uspjeti integrirati u firmu", kaže studentica Noa.

I dok se traže bolja rješenja, država ga za iduću godinu ne planira. Pa će studenti i dalje balansirati između fakulteta, posla i limita, u nadi da će se sav trud jednom i isplatiti.