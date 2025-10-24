Vlada odlučuje o podizanju minimalca: Plenković se uskoro obraća na sjednici

Premijer Andrej Plenković uvodno će se obratiti na sjednici Vlade na kojoj će se prihvatiti Uredba o visini minimalne plaće u idućoj godini, koja bi trebala iznositi 1050 eura bruto.

"Minimalac" trenutačno iznosi 970 eura bruto, a premijer je obećao da bi on do kraja mandata trebao iznositi 1250 eura.

Iz Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) ranije su apelirali na Vladu da zbog zaštite radnih mjesta u industriji ne podiže minimalac jer bi to, kako tvrde, dovelo do otpuštanja radnika. S druge strane. iz Nezavisnih hrvatskih sindikata upozoravaju da ni ovo povećanje minimalca neće biti dovoljno za preživljavanje i traže da se on podigne na 1130 eura bruto, a do kraja mandata 1500.

