ŠTO ĆE ODLUČITI VLADA? /

RTL Detektor istražuje koliko ima smisla oporezivati mirovine i kako to rade europske zemlje

Povećanje mirovina donijelo je i apsurdnu situaciju – ono što su umirovljenici dobili kroz povišicu, morali su vratiti državi kroz porez! Pa je dobra vijest da će Vlada od iduće godine ukinuti oporezivanja mirovina. Riječ je o odluci koja bi mogla donijeti olakšanje tisućama umirovljenika čije su mirovine premašile prag od 600 eura i koji su se, uslijed redovitih usklađivanja, našli u sustavu oporezivanja. Može li javni sustav podnijeti novo porezno rasterećenje, koliko će ukidanje poreza zaista povećati mirovine i kako to rade druge europske zemlje? Istražuje to RTL Detektor, više čitajte OVDJE 

8.11.2025.
19:52
RTL Danas
