3500 TRKAČA /

Poznati pobjednici ovogodišnjeg Noćnog cenera u Zagrebu: Lanjski rekord nije oboren

Svjetski je dan trčanja. U Zagrebu poseban zbog 14.tog po redu Noćnog Cenera. Najbrži Kenijac prošao je kroz cilj i to u 29 minuti. Kad je riječ o Hrvatima, najbrži je bio Tomislav Novosel koji je završio na četvrtom mjestu. U kategoriji žena u 34. minuti u cilj je utrčala također Kenijka, a druga iza nje je bila Hrvatica Marcela Jokić. Organizatori nam, kažu, ni lanjski, ni osobni rekord ni generalni rekord nisu oboreni. To je pokušavalo učiniti čak 3500 trkača. Ove godine nikad više njih nije prošlo kroz zagrebački centar, i profesionalci i amateri nastoje oboriti vlastiti rekord na deset kilometara. Vrlo zanimljivo to pokušava večeras učiniti i naš najtrofejniji olimpijac veslač Valent Sinković. Najmlađi trkač ove godine je 2017. godište, a najstariji 1955. 

9.11.2025.
21:48
Tea Mihanović
CenerZagreb
