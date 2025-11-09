Oriol Riera nakon velike pobjede Istre: 'Ako imaš želju i ako si gladan, nogomet te nagradi'

SHOW U PULI /

Nema kraja Dinamovoj krizi. Nova utakmica, novi poraz, već drugi u zadnja četiri dana. Nakon što je u četvrtak teško nastradao od španjolske Celte, Dinamo je u Puli danas doživio novi udarac. Istra je u 13. kolu HNL-a slavila 2:1 i tako Dinamu nanijela već četvrti poraz u nacionalnom prvenstvu. Bio je ovo tek šesti put u povijesti da je Istra uspjela pobijediti Dinamo, koji na reprezentativnu stanku odlazi s četiri boda manje od lidera Hajduka.