SHOW U PULI /

Oriol Riera nakon velike pobjede Istre: 'Ako imaš želju i ako si gladan, nogomet te nagradi'

Nema kraja Dinamovoj krizi. Nova utakmica, novi poraz, već drugi u zadnja četiri dana. Nakon što je u četvrtak teško nastradao od španjolske Celte, Dinamo je u Puli danas doživio novi udarac. Istra je u 13. kolu HNL-a slavila 2:1 i tako Dinamu nanijela već četvrti poraz u nacionalnom prvenstvu. Bio je ovo tek šesti put u povijesti da je Istra uspjela pobijediti Dinamo, koji na reprezentativnu stanku odlazi s četiri boda manje od lidera Hajduka. 

9.11.2025.
20:38
Sportski.net
Istra 1961HnlDinamo
