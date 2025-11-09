FREEMAIL
freemail
SUHA PLAVA DEVETKA /

Svi se hvatali za glavu: Pogledajte promašaj sezone Belje kao sliku i priliku očajnog Dinama

Svi se hvatali za glavu: Pogledajte promašaj sezone Belje kao sliku i priliku očajnog Dinama
Foto: Srecko Niketic/pixsell

Hoxha je u 44. minuti kod rezultata 2:0 za Istru prošao po lijevoj strani i ubacio na tri metra

9.11.2025.
19:05
Sportski.net
Srecko Niketic/pixsell
Dinamo je u 13. kolu HNL-a na gostovanju kod Istre poražen 2:1 te tako produljio veliku krizu rezultata i igre. 

Lawal je zabio oba gola za Istru, u 10. i 32. minuti, a Bakrar je smanjio u 81. minuti utakmice.

Susret je obilježio i veliki promašaj Diona Drene Belje koji mnogi već sada nazivaju promašajem sezone. 

Hoxha je u 44. minuti kod rezultata 2:0 za Istru prošao po lijevoj strani i ubacio na tri metra, gdje je Beljo uspio nisku loptu poslati preko gola. Istina, lopta nije bila idealna, ali takvu priliku je plava devetka jednostavno morala pospremiti u mrežu. 

Očajni udarac Belje u ojoš jednoj očajnoj prezentaciji Dinama možete pogledati OVDJE

