Svi se hvatali za glavu: Pogledajte promašaj sezone Belje kao sliku i priliku očajnog Dinama

Dinamo je u 13. kolu HNL-a na gostovanju kod Istre poražen 2:1 te tako produljio veliku krizu rezultata i igre.

Lawal je zabio oba gola za Istru, u 10. i 32. minuti, a Bakrar je smanjio u 81. minuti utakmice.

Susret je obilježio i veliki promašaj Diona Drene Belje koji mnogi već sada nazivaju promašajem sezone.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Hoxha je u 44. minuti kod rezultata 2:0 za Istru prošao po lijevoj strani i ubacio na tri metra, gdje je Beljo uspio nisku loptu poslati preko gola. Istina, lopta nije bila idealna, ali takvu priliku je plava devetka jednostavno morala pospremiti u mrežu.

Očajni udarac Belje u ojoš jednoj očajnoj prezentaciji Dinama možete pogledati OVDJE.