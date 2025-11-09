Mini Vatreni rasturaju na Svjetskom prvenstvu: Novom pobjedom prošli u nokaut fazu!

Hrvatska nogometna vrsta do 17 godina pobijedila je u utakmici 3. kola Svjetskog prvenstva u Katru Kostariku s 3-1 (1-0), te se kao drugoplasirana reprezentacija iz skupine C plasirala u šesnaestinu finala.

Pogotke su za Hrvatsku dali Krešimir Radoš (35), Raul Kumar (55) i Tino Kusanović (89), a za Kostariku je strijelac bio Raul Cordero (58).

Izabranici Marijana Budimira plasirali su se u nokaut fazu SP-a i drugom pobjedom na prvenstvu, nakon trijumfa 3-0 protiv UAE-a i 0-0 sa Senegalom, te s velikim optimizmom čekaju nokaut-fazu.

Protivnik Hrvatske u šesnaestini finala bit će poznat tek nakon što se zgotovi kompletna grupna faza, a naši su zasad najbolja drugoplasirana reprezentacija.

Mali Vatreni su suvereno krenuli u susret, dominirali su u posjedu i u 17. minuti nakon udarca s kuta Gabrijela Šivaleca prvo je udarac kapetana Karla Pajsara kostarikanski branič očistio s crte gola, a potom je Jona Benkotić pogodio gredu.

Posvemašnja dominacija Hrvatske isplatila se u 35. minuti. Dinamov veznjak Krešimir Radoš iskoristio je sjajan ubačaj Pajsara i konačno probio obranu Kostarikanaca.

U 50. minuti je srednjoamerička momčad uputila prvi udarac na gol na utakmici, a pet minuta kasnije Hrvatska je povećala vodstvo na 2-0. Nakon udarca s kuta branič Istre Raul Kumar je bio najviši u skoku i udarcem glavom pogodio mrežu.

U 58. minuti Hrvatska je primila i prvi gol na mundijalu. Strijelac je bio Cordero koji je svladao hrvatskog vratara udarcem s 20 metara.

Pajsar i Patrik Horvat su potom propustili izrazite prilike za povećanje vodstva, a obje momčadi su nakratko dobile po penal, koje je provjerom VAR poništio.

Napokon, minutu prije kraja napadač Nuernberga Tino Kusanović udarcem glavom povećao je na 3-1 nakon nove asistencije Pajsara.

U drugom susretu skupine Senegal je svladao UAE s 5-0 i osvojio skupinu zahvaljujući boljoj gol-razlici.

Utakmice šesnaestine finala igraju 14. i 15. studenoga.

POREDAK; 1. SENEGAL 7 (gol razlika 6-0), 2. HRVATSKA 7 (6-1), 3. KOSTARIKA 1, 4. UAE 1 bod.