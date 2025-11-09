Alarmantna situacija u hrvatskim gradovima: 'Ponavlja se godinama, a ništa se ne poduzima'

GOLIM OKOM VIDLJIVO /

Novi alarm zbog lošeg zraka u Hrvatskoj. Kvaliteta zraka je naročito loša u Zagrebu, Sisku, Slavonskom Brodu, Kutini, Koprivnici i Bjelovaru. Na stranicama Ministarstva zaštite okoliša gdje se prati kvaliteta zraka u Republici Hrvatskoj stoji napomena da dok je zrak loš da se razmisli o smanjenju tjelesnih aktivnosti, osobito na otvorenom.

'Kad je zrak lošije kvalitete uvijek savjetujemo da se ne radi neka intenzivnija fizička aktivnost na otvorenom. A i golim okom je vidljivo, kad nema vjetra, nema kiše, smog se vidi u gradu i u zraku i onda nije pametno trčati, igrati nogomet i to, ako se može', savjetuje i ravnatelj Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Dr. Andrija Štampar Branko Kolarić. Više pogledajte u prilogu