Novi CRO Demoskop: Pogledajte što je Hrvate najviše 'mučilo' u listopadu

RTL Danas u suradnji s Promocijom plus ekskluzivno donosi CRO Demoskop za listopad.

U mjesecu zaoštravanja političke situacije, raste podrška HDZ-u i SDP-u, dok se bilježi pad Možemo i Mosta.

Predsjednik Zoran Milanović na vrhu je ljestvice najpozitivnijih hrvatskih političara ispred Andreja Plenkovića na drugom i Tomislava Tomaševića na trećem mjestu.

Andrej Plenković na vrhu je ljestvice najnegativnijih političara, a predsjednik Milanović drugi je izbor. Milorad Pupovac na trećem je mjestu.

Pogledajte koji su Hrvatima bili glavni događaji u listopadu.

Istraživački projekt CRO Demoskop agencija Promocija plus provodi redovito od siječnja 2004. g.

Istraživanje se provodi početkom mjeseca na reprezentativnom uzorku od 1.300 ispitanika CATI metodom (telefonski). Uzorak je stratificiran po županijama i veličini naselja, uz kontrolu socio-demografskih obilježja birača po spolu, dobi i obrazovanju; standardna greška uzorka: ±2,77 posto (za utvrđivanje rejtinga stranaka ±3,1 posto) uz razinu pouzdanosti od 95 posto.

Od siječnja 2019. godine RTL Hrvatska kao jedini hrvatski i međunarodni medij ima ekskluzivno pravo korištenja i objave rezultata istraživanja javnog mnijenja CRO Demoskop. Prilikom objave i korištenja rezultata ovog istraživanja u drugim medijima obveza je medijskog korisnika ispravno navesti izvor podataka: CRO Demoskop za RTL.

