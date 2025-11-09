Policija će nadgledati prvenstvo u karateu na Zametu: 'Nalazimo u ozbiljnom političkom trenutku'

NAPAD NA DJECU IZ SRBIJE /

Sinoć je u Rijeci spriječen mogući incident nakon što je policija zaprimila dojavu o okupljanju sumnjive skupine s kapuljačama u blizini Centra Zamet, gdje se održava prvenstvo Balkana u karateu.

Policiju su pozvali organizatori nakon što je pomoć zatražio trener juniora iz Srbije koji je uočio skupinu mladića koja im je kaže ubrzano prilazila. Ispred dvorane na Zametu brzo stiže policija koja je izvijestila kako je zatekla navedenu grupu, među njima i 10 maloljetnika koji su prijavljeni socijalnoj službi.

Nije bilo privođenja, jer nije bilo verbalnog ni fizičkog napada, a nisu evidentirana niti oštećenja imovine, priopćila je policija. Za vrijeme trajanja prvenstva policija će pojačati mjere sigurnosti natjecatelja. Za RTL Danas govori trener koji je osjetio ugrozu za svoju ekipu, ali i predsjednik Hrvatskog karate saveza koji se zbog cijele situacije ispričao. Više pogledajte u prilogu