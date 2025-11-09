Aleksandra Dojčinović ispričala kako odgaja svoju kćer: 'Ne želim na nju projicirati sebe'

MAGNET /

U iskrenom razgovoru s Nikolinom Pišek za emisiju MagNet, jedna od najuspješnijih hrvatskih dizajnerica, Aleksandra Dojčinović (44), otkrila je kako je od dječje igre s barbikama izgradila modni imperij te kako balansira zahtjevnu karijeru s majčinstvom. Njezina priča nije samo priča o uspjehu, već i o intuiciji, hrabrosti i ostajanju vjernom vlastitoj viziji.

Kako je Aleksandra Dojčinović započela karijeru?

Mnogi uspješni poduzetnici imaju priču o ranim počecima, no Aleksandrina je zaista posebna. Potvrdila je kako anegdota o šivanju za barbike nije mit, već stvarni početak njezine ljubavi prema modi. Ta strast bila je toliko očita da je već u osnovnoj školi zaradila znakovit nadimak.

"Već sam u osnovnoj školi imala nadimak 'Mala Žuži'", prisjetila se Dojčinović. Sudbina je htjela da upozna i samu legendu, Žuži Jelinek, koja je u mladoj dizajnerici odmah prepoznala nevjerojatan potencijal. "Kad me prvi put upoznala, rekla je: 'Alex, ti ćeš biti moja nasljednica'. Imala sam tada samo osamnaest godina", ispričala je. Od Žuži, kaže, nije pokupila samo poslovne savjete, već i one životne, a najviše ju je fascinirala njezina neiscrpna životna energija koju je zadržala do samoga kraja.

Trenutak u kojem je shvatila da njezina strast prerasta u ozbiljan posao dogodio se prije petnaestak godina. "Sjećam se trenutka kad smo imali jedan mali dućan u centru grada. U jednom trenutku bio je toliko krcat ljudima da sam samo pomislila: 'To je to. Upravo se dogodilo'", opisala je ključni trenutak svoje karijere.

Iako je sa svojim kreacijama bila prisutna i na pariškom Tjednu mode, što opisuje kao predivno iskustvo, trenutno je ne vuku ni Pariz ni Milano. Fokusirana je na domaću scenu. "Želim lokalno. Mislim da u Zagrebu ima još toliko prostora i kvalitetnih stvari koje se mogu napraviti."

Privatni život voli držati za sebe

Prije dvije godine postala je majka djevojčice, no o privatnom životu rijetko govori. "Malo sam povučena i volim neke stvari zadržati za sebe. Danas se šalje poruka da se sve treba podijeliti, ali ja se osjećam ugodnije ako to ne radim", priznala je dizajnerica.

Balans između vođenja velikog tima i obiteljskih obaveza pronalazi u strogoj organizaciji, a ne u multitaskingu. "Znam da nisam osoba koja može raditi više stvari odjednom. Zato si organiziram život – do četiri sata sam sto posto posvećena poslu, a nakon četiri sam mama." Sebe kao majku opisuje kao kombinaciju brižne i opuštene, s jasnim ciljem: "Želim odgojiti biće koje je svoje, ne želim na nju projicirati sebe."

Emisiju MagNet gledajte svake nedjelje na RTL-u ili na platformi Voyo!