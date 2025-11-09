Uživajte još jednom s ekipom iz Krapinsko - zagorske i Zagrebačke županije: Evo tko kuha

Idući tjedan 'Večere za 5' gledatelji mogu ponovno uživati sa zabavnom zagorskom ekipom. Protukandidate je prva ugostila Viktorija Krizmanić iz Gornje Stubice, a u goste su joj stigli Maja Turek, Mateja Belužić i Višnja Smetiško i Martin Škalić.

Viktorija je po zanimanju je instruktorica vožnje, aktivna je u obiteljskom OPG-u i odgaja dvije djevojčice i dva dječaka. Na prijavu u 'Večeru za 5' nagovorio ju je suprug, koji smatra da bi Viktorija mogla odnijeti pobjedu! Viktorija voli eksperimentirati u kuhinji, obožava tradicionalnu hranu i jako joj je važno da njezina djeca jedu zdravo i domaće.

Foto: Rtl

Trgovac Martin kuhao je za ekipu u svom domu u Bistri. U 'Večeru za 5' prijavio se zbog dobre zabave i novih poznanstava! Veliki je ljubitelj mediteranske i tradicionalne hrane, a od svojih protukandidata očekuje dobru zabavu i atmosferu.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Foto: Rtl

Domaćica Maja ugostila je protukandidate u svom domu u Zlataru. Obožava kuhati te je velika ljubiteljica 'Večere za 5' pa se upravo stoga odlučila okušati u emisiji. Komunikativna je i druželjubiva, a slobodno vrijeme voli provoditi u šetnjama, kuhanju i druženju. Ljubiteljica je zagorske kuhinje, a najdraže joj je peći kolače te raditi domaće likere!

Foto: Rtl

Upravna referentica Matea dolazi iz Mače, a ekipu će ugostiti u Loboru. Komunikativna je i vesela te voli kuhati pa se iz tog razloga prijavila u 'Večeru za 5'. Slobodno vrijeme rado provodi sa svojom djecom i ostatkom obitelji, a u kuhinji, pak, obožava eksperimentirati s novim okusima. Najdraža joj se domaća zagorska hrana.

Foto: Rtl

Umirovljenica Višnja dolazi iz Lobora, a u 'Večeru za 5' prijavila se zbog ljubavi prema kuhanju, ali i Zagorju, koje želi promovirati. Vedra je, vesela i druželjubiva, a slobodno vrijeme provodi u odlascima na kavu, druženjima, brizi za kokoši, vinograd i vrt. Ljubiteljica je zagorske kuhinje, a na sudjelovanje su je nagovorila djeca i unuci - za koje najradije kuha.

Foto: Rtl

Ne propustite omiljene epizode 'Večere za 5' – od ponedjeljka do petka od 17.45 na RTL-u! Epizode su dostupne i na platformi Voyo.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: 'Dolac' je i dalje na Europskom trgu: Ostaje li Zagreb bez Adventa na toj lokaciji? Imamo odgovor