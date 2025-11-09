Uživajte još jednom s ekipom iz Krapinsko - zagorske i Zagrebačke županije: Evo tko kuha
Ne propustite omiljene epizode 'Večere za 5'
Idući tjedan 'Večere za 5' gledatelji mogu ponovno uživati sa zabavnom zagorskom ekipom. Protukandidate je prva ugostila Viktorija Krizmanić iz Gornje Stubice, a u goste su joj stigli Maja Turek, Mateja Belužić i Višnja Smetiško i Martin Škalić.
Viktorija je po zanimanju je instruktorica vožnje, aktivna je u obiteljskom OPG-u i odgaja dvije djevojčice i dva dječaka. Na prijavu u 'Večeru za 5' nagovorio ju je suprug, koji smatra da bi Viktorija mogla odnijeti pobjedu! Viktorija voli eksperimentirati u kuhinji, obožava tradicionalnu hranu i jako joj je važno da njezina djeca jedu zdravo i domaće.
Trgovac Martin kuhao je za ekipu u svom domu u Bistri. U 'Večeru za 5' prijavio se zbog dobre zabave i novih poznanstava! Veliki je ljubitelj mediteranske i tradicionalne hrane, a od svojih protukandidata očekuje dobru zabavu i atmosferu.
Domaćica Maja ugostila je protukandidate u svom domu u Zlataru. Obožava kuhati te je velika ljubiteljica 'Večere za 5' pa se upravo stoga odlučila okušati u emisiji. Komunikativna je i druželjubiva, a slobodno vrijeme voli provoditi u šetnjama, kuhanju i druženju. Ljubiteljica je zagorske kuhinje, a najdraže joj je peći kolače te raditi domaće likere!
Upravna referentica Matea dolazi iz Mače, a ekipu će ugostiti u Loboru. Komunikativna je i vesela te voli kuhati pa se iz tog razloga prijavila u 'Večeru za 5'. Slobodno vrijeme rado provodi sa svojom djecom i ostatkom obitelji, a u kuhinji, pak, obožava eksperimentirati s novim okusima. Najdraža joj se domaća zagorska hrana.
Umirovljenica Višnja dolazi iz Lobora, a u 'Večeru za 5' prijavila se zbog ljubavi prema kuhanju, ali i Zagorju, koje želi promovirati. Vedra je, vesela i druželjubiva, a slobodno vrijeme provodi u odlascima na kavu, druženjima, brizi za kokoši, vinograd i vrt. Ljubiteljica je zagorske kuhinje, a na sudjelovanje su je nagovorila djeca i unuci - za koje najradije kuha.
Ne propustite omiljene epizode 'Večere za 5' – od ponedjeljka do petka od 17.45 na RTL-u! Epizode su dostupne i na platformi Voyo.
