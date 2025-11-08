Poznati hrvatski novinar glumi u RTL-ovoj seriji: 'Čini ti se s kauča da je lako. Teško je'

Nova RTL-ova serija 'Divlje pčele' osvaja domaći televizijski eter, a sjajna glumačka ekipa prima brojne pohvale za svoje uvjerljive izvedbe šarolikih stanovnika Vrila, sa svim njihovim tajnama, strastima i emocijama. I dok su u komentarima na društvenim mrežama brojni gledatelji poželjeli prošetati živopisnim mjestašcem Vrilom i družiti se s njima u lokalnoj gostionici, brijačnici ili u skrivenim uličicama, to se ostvarilo poznatom hrvatskom novinaru – potpuno nenadano!

Cijenjeni Siniša Pavić, dugogodišnji novinar Novog lista, iskusni poznavatelj domaće kulturne i televizijske scene, koji godinama prati i piše o svemu što se događa na kazališnim daskama te filmskim i televizijskim setovima, našao se prije nekoliko dana s one strane kamere, a o njegovoj će izvedbi sada pisati drugi jer dobio je, ni više ni manje, epizodnu ulogu u 'Divljim pčelama', domaćoj seriji o kojoj se trenutačno najviše priča.

''Kad ti je jezik brži od pameti, može se dogoditi svašta, pa i to da onaj koji je godinama pisao o televizijskim serijama završi – u seriji. Lako moguće da je za sve kriv miris uštipaka na promociji serije 'Divlje pčele', miris koji je vratio u spomen odlaske na selo kod djeda i bake. Taj je miris kriv da se naglas izgovorila želja da se zaglumi u seriji, a ono što je je bila samo šala s primjesom podsvjesne želje pretvorila se u ulogu. Tako mi i treba!“ prisjeća se Siniša, a produkcijsku ekipu nije trebalo puno nagovarati da ga u jednoj od nadolazećih epizoda nakratko preseli u Vrilo i povjeri mu ulogu seljaka Mate.

'Divlje pčele': Prava mala teleportacija u 50-e godine

A kao što angažman u ovako velikoj i složenoj produkciji zahtijeva, sve je od samog početka trebalo biti posve autentično i isplanirano do najsitnijeg detalja. Baš poput ostalih mu „kolega“ glumaca, i Sinišu je po dolasku u zagrebački Jadran film čekala prava mala teleportacija u 50-e godine prošlog stoljeća.

Prvi korak, brijanje brade i detaljno sređivanje brkova koji su jedan od zaštitnih znakova muške mode 50-ih. Glumci iz serije, poput Amara Bukvića, Matije Kačana, Alana Blaževića, Antonija Agostinija, posljednjih mjeseci ih s ponosom nose u javnosti, zahvaljujući upravo transformaciji koju su morali proći za potrebe svojih uloga u 'Divljim pčelama'.

Uslijedile su finalne make up korekcije te oblačenje kostima, a zatim i ozvučenje, utvrđivanje pozicija, upute redatelja i zadnje ponavljanje teksta.

''Zavodljivo zvuči ideja da se čovjek okuša i kao glumac, čini ti se s kauča da je lako. Ma, teško je. Teško je jer ne želiš kočiti i usporavati prave glumce, teško je kad shvatiš da će te gledati obitelj i susjedstvo, a najteže je kad ti šminkerica kaže da će ti ipak morati obrijati bradu jer 50-ih godina, kad se radnja odvija, nije seljak Mate mogao imati bradu. Brada je žrtvovana na oltar umjetnosti. A svaka je žrtva teška, ova i preteška, makar me dobronamjeran neki svijet uvjerava da mi brk uopće ne stoji loše“, ističe.

U zadanoj sceni Siniša je, ulozi seljaka Mate, morao užurbano priopćiti važnu vijest babi Ljubi, koja ništa ne sluti dok mirno sjedi u gostionici na trgu u Vrilu. Pavićevi glumački partneri u ovoj sceni bili su gostioničar Veljko kojeg sjajno igra Matija Kačan, simpatični brico Antonio Scarpa i Jolanda Tudor, baba Ljuba – koja je uz svoju, taj dan preuzela i ulogu mentorice.

''Jolanda Tudor iliti Ljuba! Uz nju je sve bilo ako ne lako, onda kudikamo lakše. No da je gluma mačji kašalj bome i nije. A bih li i opet u odijelo koje čini seljaka Matu. Hm..., s obzirom na to da bradi treba vremena da naraste, bome i bih!

Scena je, neka ostane zapisano, uspješno snimljena iz prvog pokušaja, oštucani brk ostaje kao uspomena, a što je Mate priopćio babi Ljubi, gledatelji će doznati uskoro!

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo!

