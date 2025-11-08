Koji vam je omiljeni par u seriji 'Divlje pčele'?

Dok se u Vrilu prepliću sudbine, stare ljubavi i nove tajne, napetost među likovima svakim danom raste. Gledatelji s nestrpljenjem prate tko će kome otvoriti srce, a tko će ga zauvijek zatvoriti. Mi smo zavirili u njihove živote i otkrili kako kuca srce glavnih parova i onih koji bi to tek mogli postati.

Tko je osvojio vašu naklonost? ''Divlje pčele'' pratite od ponedjeljka do petka u 20:15 na RTL-u i platformi Voyo, a u nastavku sudjelujte u našoj anketi.

Katarina i Jakov

Priča Katarine i Jakova puna je tuge i propuštenih prilika. Sedam godina čekala je njegova pisma koja nikad nisu stigla, ne znajući da se on vratio u Vrilo, ali ne sam, nego sa suprugom. Njihova ljubav nikad nije zaboravljena, a pitanje ''što bi bilo da su pisma stigla?'' i dalje lebdi nad njima.

Cvita i Nikola

Cvita Runje i Nikola Vukas suočeni su s preprekama od samog početka. Sukobljene obitelji, razlike u statusu i mračna tajna. Cvita je ubila Nikolinog brata u samoobrani. Ipak, ljubav prema umjetnosti i iskrena zaljubljenost ih spaja, iako je jasno: "Mi smo dva različita svijeta."

Teodora i Jakov

Jakov Vukas se vratio u Vrilo, a s njim i supruga Teodora, koja je iz grada došla zbog ljubavi prema seoskom učitelju. Par djeluje skladno, ali sjenke Jakovljeve prošlosti i njegova nekadašnja veza s Katarinom Runje ne daju im mira. Teodora se trudi uklopiti u mirno selo, dok stare rane i neizgovorene tajne prijete njihovom zajedničkom životu.

Zora i Josip

Najmlađa Runjeva sestra, Zora, i Josip Vukas predstavljaju čistiju, nevinu ljubav. Josip je iskren u svojim namjerama, ali Zora još traži svoj put i iskustva prije nego što postane nečija žena.

Ante i Mirjana

Brak Ante i Mirjane Vukas temelji se na zajedničkoj boli i želji za osvetom. Gubitak sina Petra stvorio je mračni savez između njih. Njihov odnos nije o nježnosti, nego o cilju... Upravljanju Vrilom i nadoknadi gubitka kroz kontrolu i moć.

Marko i Karmela

U središtu društvenog života Vrila u lokalnoj gostionici, skriva se strastvena i tajna veza Marka Vukasa i Karmele Poljak. Njihovi susreti daleko od očiju javnosti, predstavljaju bijeg od obiteljskih očekivanja i realnosti, a romansa je prepuna napetosti i strasti.

