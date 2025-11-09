Dominik iz 'Života na vagi' obratio se fanovima: 'Ljudi jedva čekaju da proliju neku žuč'

Pobjednik posljednje sezone popularnog showa "Život na vagi", Dominik Šarić, obratio se svojim pratiteljima putem videa na TikToku. U emotivnoj poruci zahvalio je svima na podršci tijekom i nakon natjecanja te iznio zanimljivo i oštro viđenje razlika između najpopularnijih društvenih mreža današnjice.

Šarić je svoje obraćanje započeo velikom zahvalom svima koji su ga pratili na njegovom putu transformacije.

"Želim se zahvaliti svima na podršci koju sam dobio, na lijepim komentarima", rekao je, no posebno je istaknuo kako cijeni i one manje pozitivne, ali konstruktivne kritike.

"Zahvaljujem se i komentarima koji nisu možda toliko lijepi, ali su racionalni, koji imaju nekakav početak i kraj. Volim dijalog i volim argumentiranu raspravu", poručio je pobjednik "Života na vagi". U tom je duhu pozvao pratitelje da ga pitaju sve što ih zanima o njegovom iskustvu: "Pitajte me što god vas zanima, ako želite nekakve situacije iz kuće, nešto vezano za taj moj proces."

'TikTok je jedna zdrava mreža'

Ono što je mnoge iznenadilo jest Šarićeva analiza dviju popularnih platformi. Za TikTok, mrežu putem koje se i obratio publici, imao je samo riječi hvale, opisujući je kao platformu nove, otvorenije generacije.

"Danas vidim da je TikTok jedna zdrava mreža. Stvarno, sad uviđam da je to jedna zdrava mreža s puno mladih ljudi koji su otvorenog srca i uma", kazao je.

Foto: Rtl

S druge strane, iznio je vrlo kritičan i direktan stav o Facebooku, platformi koju, prema njegovom mišljenju, karakterizira znatno drugačija atmosfera.

"Za razliku od Facebooka, koji vidim da su ga preplavili ti ljudi koji su stariji i ogorčeni svojim životom i nekako samo jedva čekaju da proliju neku žuč", zaključio je Šarić.

POGLEDAJTE VIDEO: Zbog njega je cijela Hrvatska slavila! Suigrači Šipe za RTL Danas: 'Čeka Hajdukovu titulu'