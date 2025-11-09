Varaždin na krilima sjajnog Zelenike svladao Rijeku i skočio na treće mjesto ljestvice

U posljednjem susretu 13. kola hrvatskog nogometnog prvenstva Varaždin je pobijedio Rijeku sa 1-0 probivši se na treće mjesto.

Pogodak odluke zabio je Luka Mamić u 15. minuti.

Varaždin je ovom pobjedom skočio na treću poziciju sa 19 bodova, koliko ima i Istra 1961, ali uz slabiju razliku pogodaka. Rijeka je ostala na osmom mjestu sa 14 bodova.

Gosti su prvi zaprijetili. U četvrtoj minuti Menalo je ubacio oštro s lijeve strane, a Jovanov u pokušaju da izbije loptu zamalo zabio autogol. Prva prava prilika Varaždinaca završila je golom. Duvnjak je osvojio loptu na sredini i odigrao u dubinu za Latkovića koji je zaobišao Zlomislića pa povratnom loptom pronašao Mamića koji je lako poentirao.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

U 19. minuti Duvnjak je pucao sa 20-tak metara, ali Zlomislić je bio spreman. U završnici prvog poluvremena Rijeka je pritisnula, ali se na odmor otišlo minimalnom prednošću domaćina.

Prvu veliku priliku u nastavku Rijeka je čekala do 74. minute kada je Menalo pucao sa 11 metara, ali pored gola.

U samoj završnici gosti su imali još dvije velike prilike, ali nije bilo promjene rezultata. U 86. minuti Jurić je ubacio, a Adu-Adjei pucao, no Zelenika je sjajno obranio glavom. U sudačkoj nadoknadi odlično je pucao i Devetak, ali je Zelenika rukom skrenuo loptu u vratnicu.

U ranije odigranom susretu Istra 1961 je na Aldo Drosini pobijedila Dinamo sa 2-1. Nakon što je u četvrtak senazacionalno ispao u Kupu od četvrtoligaša Kurilovca, pulski sastav je priredio još jedno iznenađenje. Ovoga puta ugodno srušivši doprvaka Dinamo.

Junak susreta bio je nigerijski napadač Salim Fago Lawal, koji je postigao dva gola (10, 32), dok je gol za Dinamo zabio Monsef Bakrar (81). Dinamo je imao čak 20 kornera, gosti su uputili i skoro 30 udaraca, no bodovi su ostali u Puli.

Bio je to drugi poraz Dinama u nizu nakon maksimirske "pljuske" od Celte Vigo, treći u zadnja četiri susreta, te treći uzastopni gostujući u HNL-u. "Modri" sada ponovo imaju četiri boda zaostatka za Hajdukom koji je u subotu porazio Osijek.

Hajduk vodi na ljestvici sa 29 bodova, Dinamo ima 25, a treći je Varaždin sa 19 bodova koliko ima i Istra 1961. Slijede Slaven Belupo sa 18, Lokomotva sa 17 bodova... Zadnje dvije pozicije drže Vukovar 1991 sa 11 i Osijek sa 10 bodova.