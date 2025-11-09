Vlada osudila novi incident u Rijeci, oštru poruku uputila i Rinčić: 'Nećemo tolerirati nasilje'

NETRPELJIVOST PREMA SRBIMA /

Policija je ponovno sinoć morala intervenirati zbog osoba s crnim kapuljačama, ovaj put u Rijeci u kojoj borave sportaši iz Srbije. Srpski karatisti tvrde da su mladići imali palice. Vlada je novi incident osudila, a policija maloljetnike je prijavila socijalnoj službi. Detalje večeri koja je izazvala strah djece i njihovih trenera donose reporterke Ida Balen i Ana Trcol. Više pogledajte u prilogu