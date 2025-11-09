Obuljen Koržinek o atmosferi u Hrvatskoj: 'Kako to da nikome ne smetaju srpski pjevači po klubovima?'

Što na odgodu izložbe u Vukovaru, ali i prosvjede protiv promocije srpske kulture u Hrvatskoj u ovo doba kažu iz Vlade, otkrila je ministrica Nina Obuljen Koržinek.

Marijan Pavliček zatražio je odgodu izložbe 'Srpkinja' koja se utorak trebala održati u Vukovaru. Smatrate li vi da tu izložbu treba odgoditi?

Čula sam njegovu izjavu, pročitala je, kratko smo se čuli i mislim da je dao jednu razumnu izjavu.

On kaže da to vidi kao provokaciju da mnogi Vukovarci to vide kao pokušaj provokacije. Vidite li vi to kao svojevrsno provokaciju?

Dozvolite mi samo da kažem. Načelno smatram da kulturu ne treba zloupotrebljavati za poticanje podjela. Načelno smatram da svaki organizator, svaka kulturna udruga koja djeluje u Republici Hrvatskoj ima pravo u skladu sa svojim vrijednostima izražavati svoje stavove i političke i kulturne i svake druge. Ovdje govorimo o Vukovaru o mjestu posebnog pijeteta.

Je li trebalo onda uopće dogovarati izložbu u to vrijeme?

Smatram da o tome treba voditi računa. Koliko razumijem ovu izložbu organizira Konzulat Republike Srbije. Mislim da i oni, ako žele dobro i ako žele dobrosusjedske odnose, trebaju voditi računa o pijeteta, posebno u Vukovaru i da ovo nije trenutak u Vukovaru za taj tip sadržaja. Međutim, istovremeno osuđujem i osudit ću svaki put ovo što se događalo i što se događa ovih dana.

Incident je bio u Splitu na Blatinama, a potom i u centru Zagreba, skupina muškaraca u kapuljačama ispred Srpskog kulturnog centra. Što država čini da bi se takvi incidenti suzbili i da se ne bi ponavljali takvi događaji?

Policija svaki događaj koji je prijavljen osigurava, apeliramo na sve da se suzdrže od nasilja. Ja ne mogu ne primijetiti da istovremeno imamo po klubovima diljem Hrvatske gostovanja raznoraznih umjetnika ili pjevača iz Srbije koji ne smetaju, a smeta nekakvo okupljanje u Mjesnom odboru u Splitu, umirovljenika i mladih ljudi. Kome smeta?

Tko je odgovoran za ovo stanje u društvu? Oporba tvrdi da je to premijer i HDZ

Oporba jaši na tom valu stradanja cijelog naroda da smo mi, odjednom se probudili kao nekakve ustaše, kao nekakvi crnokošuljaši svi zajedno. To rade od ljeta, nek promisle i oni o svojoj odgovornosti. Istovremeno znamo da postoje oni koji potiču mržnju na krajnjoj desnici i koji žele manipulirati našim građanima.

Vlada je ipak na čelu države

Jesmo, ali moramo reći našim građanima za to kakva će naša Hrvatska biti i kakve će vrijednosti promovirati i koliko će naši mladi ljudi znati o svojoj povijesti, odgovorni smo samo mi sami.

Je li vam onda sporna izložba koja je održana u Srpskom kulturnom centru, nekidan u Zagrebu? Izložba Dejana Marakovića s obzirom na to da znamo njegovu ulogu u Memorandumu SANU.

Nisam upoznata, osim onog što sam čitala u medijima. Moram priznati o toj osobi nisam ništa znala. Ovo što sam pročitala ako je istina da je bio sudionik pisanja 'Memoranduma SANU-a' za kojeg znamo da je bio jedan od dokumenata koji je potaknuo srpsku agresiju. Ne razumijem koji je motiv u tom slučaju prosvjete ili onih koji su to organizirali.