Meterolog Dorian Ribarić otkrio uzrokuje li i magla onečišćenje zraka i do kada će nas pratiti

POTRAJAT ĆE /

Magla sama po sebi ne uzrokuje onečišćenje, ali magla nastaje u istim meteorološkim uvjetima koji pogoduju taloženju tih onečišćujućih čestica pri samom tlu, u najdonjem sloju atmosfere.

Stabilne su to atmosferske prilike kojima nedostaje provjetravanja u gradovima, a to je u cijelom našem kontinentalnom dijelu, u nizinama i kotlinama, i tako će ostati sve do vikenda kada nas očekuje južina. Očekuje se dugotrajna magla, a uz rijeke i cjelodnevna magla.