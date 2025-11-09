Hrvati se ispričali sportašima iz Srbije: 'Par huligančića nije uspjelo pokvariti prijateljstvo'

Grupa muškaraca s kapuljačama ispred dvorane u Rijeci, meta - mladi karataši iz Srbije koje su se ondje zatekli na prvenstvu Balkana. Trener Miloš Rauković svemu je svjedočio s osmero sportaša u dobi od 14 do 20 godina.

"Uočio sam veću grupu lica kako su stavili fantomke, palice i krenuli prema nama. Uspio sam djecu vratiti u salu i nakon toga obavijestio sam organizatore i predstavnike Karate federacije Srbije.

Organizatori su odmah pozvali policiju, koja je - kažu - brzo došla i time spriječila mogući napad. "Oni su tu kružili dok nije došla policija, kada su vidjeli policiju, počeli su da se udaljavaju gore", dodao je.

Dobili pratnju policije

Iz policije poručuju kako su ondje zatekli i 10 maloljetnika, koji su prijavljeni socijalnoj službi. Na naše pitanje jesu li imali palice - nisu odgovorili, oglasili su se tek priopćenjem. Nema ozlijeđenih ni uhićenih, kažu da nije bilo verbalnog ni fizičkog napada.

"Provedenim kriminalističkim istraživanjem u odnosu zatečene osobe nisu utvrđena obilježja prekršaja ili kaznenih djela", kažu iz PU primorsko-goranske. Policija je kasnije grupu iz Srbije otpratila do hotela, jutros do riječkog Zameta. A treneri su djeci morali dati upute da ne izlaze iz dvorane.

"Kako da se ponašaju, da ne izlaze iz sale, da izbjegnemo bilo kakav kontakt s bilo kime, da ne bi imali problem bez razloga. Mi smo ovdje došli da se sportski borimo", kaže Dinko Cupara, trener karate kluba iz Novog Sada.

Poruka sa Zameta

Riječ je o natjecanju na kojem sudjeluje 1700 sportaša u dobi do 21-ne godine, iz 13 zemalja.

"Naravno da sam se karate delegaciji iz Srbije, koja je ovdje došla s 200 sportašica i sportaša, ispričao na svim onim neugodnostima koje su možda doživjeli tijekom jučerašnjeg dana", kaže Davor Cipek, predsjednik Hrvatskog karate saveza.

A danas - šalju poruku maskiranoj grupi. Na Zametu vlada tolerancija i prijateljstvo. "Mislim da tih par huligančića nije uspelo da pokvari atmosferu i utisak prijateljstva, bratskog zagrljaja ova dva karate saveza", kaže Slavoljub Piper, predsjednik Karate federacije Srbije.

Incidenti u Splitu i Zagrebu

Ipak sve ovo dolazi pet dana nakon incidenta u Splitu, kada su huligani uzvišavajući ustaški poklič spriječili održavanje Večeri folklora u okviru Dana srpske kulture. Pa i zagrebačkom napadu ispred Srpskog kulturnog centra, kada su maskirani muškarci skandirali o Hrvatska, nezavisna država.

"Ja bih htjela da se ne dešavaju takve stvari i da vlada poduzme veće mjere za mlade. Jer zašto mržnju širiti? Nije potrebno", kaže Marica iz Rijeke. "To me stvarno u 2025. godini iznenađuje pošto se Rijeka, podrazumijeva se da je multinacionalni grad", kaže Dario iz Rijeke.

Iz Ministarstva turizma i sporta su poručili kako najoštrije osuđuju svaki incident koji narušava ugled sporta i zemlje. Dodaju kako se Hrvatska i ovoga puta pokazuje kao izvrstan domaćin sportskih manifestacija. Iako je jučer pokazala upravo suprotno.

Rijeka neće tolerirati nasilje

Iako se ništa nije dogodilo Rijeka neće tolerirati nasilje, poručuje gradonačelnica Iva Rinčić. Dodaje i da se nalazimo u ozbiljnom političkom trenutku i predlaže put do rješenja.

"Na jučerašnji, da tako kažem, pokušaj incidenta u suradnji smo s nadležnim službama reda. I moram istaknuti da se zapravo ništa nije dogodilo, niti u fizičkom, niti verbalnom, niti u smisli uništavanja imovine. No isto tako trebamo biti svjesni da se nalazimo u ozbiljnom političkom trenutku i pozivam sve da sjednu za stol i da probleme rješavamo na drugačije načine. Rijeka svakako neće tolerirati nasilje", poručila je gradonačelnica.