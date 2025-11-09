Novi detalji incidenta u Rijeci: 'Grupa s kapuljačama čekala je srpske karatiste ispred autobusa'

Ono što je net.hr prvi sinoć objavio, sada je potvrdio i predsjednik Hrvatskog karate saveza, Davor Cipek.

On je za Novi list rekao da je sinoć ispred dvorane Zamet, gdje se održava prvenstvo Balkana u karateu zamalo došlo do incidenta i napada na karatiste Srbije, ali je brzom reakcijom organizatora koji su pozvali policiju incident spriječen.

"Pred kraj samog natjecanja sinoć smo primijetili skupinu osoba s kapuljačama koji su se nalazili pored autobusa srpske federacije. Odmah smo pozvali policiju koja je stigla u rekordnom roku i u većem broju. Ne znamo jesu li htjeli nešto učiniti vozilu ili pak natjecateljima. Netko je nešto doviknuo, ali tada je već jedan dio natjecatelja ulazio u dvoranu", govori Cipek.

Ispričao sam se Karate federaciji Srbije

Poručuje da je kasnije policija ispratila natjecatelje do hotela, a njima je javljeno da je određeni broj maloljetnih osoba priveden.

Net.hr-u jučer su iz PU primorsko-goranske potvrdili da su izašli na teren i oko sportske dvorane Zamet naletjeli na grupu osoba.

"Dolaskom na mjesto događaja dio navedenih osoba iz grupe je zatečen, među njima deset maloljetnih osoba", rekli su iz policije.

"Kao predsjednik saveza ispričao sam se Karate federaciji Srbije. Natjecanje je danas nastavljeno, a kolege iz Srbije osjećaju se sigurno" govori Cipek.

Ujedno dodaje da je natjecanje okupilo 1.700 sudionika te da je nastavljeno u sportskom duhu.

