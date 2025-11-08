Novi pokušaj napada na djecu iz Srbije? Policija zaprimila dojavu: 'Zatekli smo deset maloljetnika'

U redakciju net.hr-a stigao je mail da je došlo do novog slučaja napada na srbijanske državljane, ali ovoga puta u Rijeci gdje se u Centru Zamet trenutačno održava prvenstvo Balkana u karateu.

Kako smo neslužbeno doznali, nekoliko tinejdžera upalo je na natjecanje i htjelo napasti djecu iz Srbije.

Sve smo provjerili i obratili se PU primorsko-goranskoj da nam kažu imaju li kakva saznanja i što se točno dogodilo.

Policija potvrdila da je izašla na teren

Potvrdili su nam da su postupali po dojavi da se oko sportske dvorane na Zametu nalazi grupa osoba.

"Dolaskom na mjesto događaja dio navedenih osoba iz grupe je zatečen, među njima deset maloljetnih osoba", kažu iz policije za net.hr.

No, na svu sreću sve je ipak prošlo bez ikakvog incidenta, a policija dodaje:

Sve prošlo bez incidenta

"Prema dosadašnjim saznanjima nije bilo verbalnog ni fizičkog napada na sudionike međunarodnog natjecanja u karateu na kojem sudjeluju natjecatelji iz 13 zemalja. Također, nisu evidentirana niti oštećenja imovine. Policija nastavlja s utvrđivanjem svih okolnosti ovog događaja, kao i postojanja eventualnih protupravnih ponašanja."

Dodajmo da se natjecanje održava za kadete, juniore i mlađe seniore u karateu, a sudjeluje više od 1.200 natjecatelja.

