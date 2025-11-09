Spriječen incident u Rijeci: Pojavila se snimka policije ispred sportske dvorane

Nakon što je došlo do incidenata u Splitu i Zagrebu, jučer - na dan kada je Torcida uz podršku braniteljskih udruga organizirala prosvjed - na svu sreću spriječen je još jedan mogući incident protiv srbijanskih državljana.

Kako smo sinoć objavili, u Rijeci u centru Zamet, gdje se trenutačno održava prvenstvo Balkana u karateu, dobili smo informaciju da su djeca iz Srbije navodna meta nekoliko tinejdžera.

Obratili smo se policiji koji su nam potvrdili da su su izašli na teren i oko sportske dvorane Zamet naletjeli na grupu osoba. "Dolaskom na mjesto događaja dio navedenih osoba iz grupe je zatečen, među njima deset maloljetnih osoba", rekli su iz policije za net.hr.

Policija je stigla na vrijeme i nije bilo nikakvog incidenta.

"Prema dosadašnjim saznanjima nije bilo verbalnog ni fizičkog napada na sudionike međunarodnog natjecanja u karateu na kojem sudjeluju natjecatelji iz 13 zemalja. Također, nisu evidentirana niti oštećenja imovine. Policija nastavlja s utvrđivanjem svih okolnosti ovog događaja, kao i postojanja eventualnih protupravnih ponašanja", odgovorili su nam.

Pojavila se snimka ispred dvorane

Od čitatelja net.hr-a dobili smo snimku na kojoj je vidljiva policija koja je stigla ispred dvorane Zamet, a u pozadini se vidi i policijska marica.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Čitatelj nam kaže da su policajci nakon dojave stajali ispred dvorane i ispratili natjecatelje iz Srbije do autobusa, a zatim i ispratili njihov autobus.

Podsjetimo, u Zametu se održava natjecanje za kadete, juniore i mlađe seniore u karateu, a sudjeluje više od 1.200 natjecatelja.

Natjecatelji dolaze iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Cipra, Grčke, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Rumunjske, Srbije, Slovenije, Turske i njih 154 iz Hrvatske.