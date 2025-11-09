FREEMAIL
HRVATSKA U17 /

Mini vatreni prošli u nokaut fazu: 'Došli smo ovdje otići daleko, imamo što pokazati'

Hrvatska reprezentacija do 17 godina pobjedom nad Kostarikom potvrdila je plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva u Katru. U zadnjem kolu skupine C Hrvatska je slavila 3:1, a u skupini su završili sa sedam bodova na drugom mjestu jer Senegal ima bolju gol-razliku. Suparnika u šesnaestini finala Hrvatska će doznati u utorak kada će biti završena grupna faza prvenstva. Utakmice šesnaestine finala na rasporedu su 14. i 15. studenog. 

9.11.2025.
21:22
Sportski.net
Hrvatska U17 Reprezentacija
