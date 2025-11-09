Hajduku je reprezentativna pauza dovoljna da zadrži energiju i dočeka nastavak s istim žarom

I dok je Dinamo produbio svoju krizu, rapsodija na Poljudu. Hajduk pod vodstvom Gonzala Garcije već gotovo dva mjeseca ne zna za poraz, a sinoć se učvrstio na vrhu nakon nove pobjede nad Osijekom.

Hajduk na stanku odlazi s četiri boda više od Dinama, dok Osijek tone sve dublje. Ni novi trener Željko Sopić ne uspijeva prekinuti agoniju, Osijek je na zadnjem mjestu - najgora momčad lige.

Na Poljudu se ove subote slavilo s razlogom. Hajduk je rutinski svladao Osijek 2:0 i otišao na reprezentativnu stanku kao vodeća momčad HNL-a s 29 bodova.

"Mislim da smo imali potpunu kontrolu nad utakmicom i da oni zapravo nisu imali nikakav pristup. Nisu ni zapucali prema golu. Momčad je dobro funkcionirala pa nisam htio ništa mijenjati jer sam osjećao da ćemo prije ili kasnije zabiti. Ponekad, kad diraš nešto što ne treba dirati, dočeka te neugodno iznenađenje", rekao je trener Hajduka, Gonzalo Garcia.

Filip Krovinović otvorio je utakmicu pogotkom već u petoj minuti i tako odmah usmjerio dvoboj protiv posrnulog Osijeka. U 65. minuti, Roko Jurišić zaradio je drugi žuti karton pa su gosti ostali s igračem manje. Sve je bilo riješeno duboko u sudačkoj nadoknadi, kad je Michele Šego zabio za konačnih 2:0 i potvrdio petu pobjedu HajdUka u posljednjih šest kola.

"Mislim da smo u super momentu, to trebamo iskoristiti. Međutim, dobro, daleko je kraj. Ima još puno utakmica, ali kažem zašto ne biti sretan u trenutku iskoristiti ga što je jače i više moguće. Stvarno. Čast mi je, već sam rekao biti kapetan kada nema Marka. Danas sam se vratio, što je top. Bit ćemo još bolji. Što se tiče gola, stvarno sjela mi je top. Svi smo presretni", rekao je Filip Krovinović.

Da je Hajduk igrao odlično, morao se složiti i trener Osijeka Željko Sopić.

"Realno moramo reći. Dugo sam bio igrač i trener. To je vrlo jednostavna formula. Zato su oni prvi, a mi smo zadnji i jednostavno možemo samo prionuti radu i ničem drugome", rekao je Sopić.

Hajduk za poraz ne zna još od 20. rujna, kada ih je na Poljudu svladao Dinamo. Od tada su Bijeli potpuno promijenili lice — u osam utakmica upisali su sedam pobjeda i jedan remi, uz samo dva primljena pogotka. A nakon reprezentativne pauze čeka ih gostovanje kod Rijeke na Rujevici.

"Očekujem vrlo, vrlo tešku utakmicu. Rijeka je iz tjedna u tjedan sve bolja, vidljivo napreduju i imaju puno kvalitete. Odigrali su i dosta utakmica, uključujući one europske, što im sigurno pomaže da rastu kao momčad. Mi ćemo se pripremiti najbolje što možemo", rekao je Garcia.

Dva tjedna predaha dovoljno su da zadrže energiju i dočekaju nastavak sezone s istim žarom i uvjerenjem da mogu nastaviti pobjednički niz.