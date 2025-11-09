Novinarka proglašena krivom jer se branila od pijanog muškarca, Obuljen: 'Bilo je provokacija s obje strane'

'PONIŽAVAJUĆE' /

Presuda zadarskog Općinskog suda kojom je novinarka Melita Vrsaljko proglašena krivom za narušavanje javnog reda i mira predstavlja ozbiljnu prijetnju novinarima - poručilo je Hrvatsko novinarsko društvo.

Reagirali su na presudu prema kojoj se Vrsaljko nije imala pravo braniti, kada ju je na radnom zadatku na ulici napao pijani muškarac. Iz HND-a su dodali da je Vrsaljko proglašena krivom, jer se branila od muškarca koji ju je napao u Nadinu kod Zadra dok je u srpnju prošle godine izvještavala o divljem deponiju.

Dan nakon toga, poručuju, na njezinom kućnom pragu napala ju je i kći napadača, a do sada Općinsko državno odvjetništvo nije odlučilo o kaznenoj prijavi koju je podnijela novinarka. Sa suda nisu odgovorili na naš upit, Vrsaljko je najavila žalbu, a presudu je komentirala i ministrica kulture.

"Ono što je za mene strašno ponižavajuće je to što je ovom presudom Marija Stopfer Mišetić normalizirala nasilje nad novinarima što me tražila da gledam u oči svog napadača i da njemu zapravo objašnjavam što se tu točno dogodilo i što me na neki način retraumatiziralo", rekla je Melita Vrsaljko.

Ovako je objasnila ministrica Nina Obuljen Koržinek:

"Ono što smo slali kao poruke i policija koja je bila tamo i mi koji smo posredno bili u kontaktu sa sudionicima, mislim da je iz svih izjava bilo jasno da je tu bilo određenih provokacija i s jedne i s druge strane".