'Divlje pčele' osvojile publiku: Čekaju nas još mnogi zapleti i neočekivani obrati

Divlje pčele napokon su, nakon dugog iščekivanja, zauzele male ekrane. I nisu razočarale, dapače! Gledatelji su već u prvim minutama osjetili duh Dalmatinske zagore 50-ih godina prošlog stoljeća, a neočekivani zločin pokrenuo je lavinu događaja. Tajne, ljubavi i društvene razlike - serija je uhvatila duh vremena, ali i vizualno - od kamenih kuća do glazbe. Prve epizode pokazatelj su da će, 'Divlje pčele' biti više od obične povijesne drame, a čekaju nas još mnogi zapleti i neočekivani obrati. Više pogledajte u prilogu